LOVELY (LOVELY) tokenomika a analýza cien
LOVELY (LOVELY) informácie
Fair launched in 2021, Lovely Inu is the fastest growing cryptocurrency of its kind. Lovely is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project.
LOVELY (LOVELY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky LOVELY (LOVELY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LOVELY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LOVELY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LOVELY tokenomiku, preskúmajte cenu LOVELY tokenu naživo!
Ako kúpiť LOVELY
LOVELY (LOVELY) história cien
Analýza histórie cien LOVELY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
LOVELY cenová predikcia
Chcete vedieť, kam LOVELY asi smeruje? Naša LOVELY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
