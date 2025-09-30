League of Traders (LOT) tokenomika

League of Traders (LOT) tokenomika
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:02:53 (UTC+8)
League of Traders (LOT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre League of Traders (LOT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.13M
$ 3.13M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 175.83M
$ 175.83M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.81M
$ 17.81M
Historické maximum:
$ 0.0497
$ 0.0497
Historické minimum:
$ 0.015383668681937546
$ 0.015383668681937546
Aktuálna cena:
$ 0.01781
$ 0.01781

League of Traders (LOT) informácie

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

Oficiálna webová stránka:
https://leagueoftraders.io
Biela kniha:
https://docs.leagueoftraders.io/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd

League of Traders (LOT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky League of Traders (LOT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LOT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LOT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LOT tokenomiku, preskúmajte cenu LOT tokenu naživo!

Ako kúpiť LOT

Máte záujem pridať League of Traders (LOT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LOT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

League of Traders (LOT) história cien

Analýza histórie cien LOT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LOT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LOT asi smeruje? Naša LOT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

