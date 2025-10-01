LOONG (LOONG) tokenomika
LOONG (LOONG) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LOONG (LOONG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
LOONG (LOONG) informácie
Plumpy Dragons is a unique community driven NFT collection which introduces an innovative token project built on the ERC-404 token standard, combining the best of both fungibility and uniqueness in the realm of Non-Fungible Tokens (NFTs). Our project revolves around the creation and distribution of 888,000,000 $LOONG tokens and 888 unique NFTs called Plumpy Dragons.
LOONG (LOONG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky LOONG (LOONG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LOONG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LOONG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LOONG tokenomiku, preskúmajte cenu LOONG tokenu naživo!
Analýza histórie cien LOONG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
