Houdini Swap (LOCK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Houdini Swap (LOCK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Houdini Swap (LOCK) informácie

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

Oficiálna webová stránka:
https://houdiniswap.com/
Biela kniha:
https://docs.houdiniswap.com/houdini-swap/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih

Houdini Swap (LOCK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Houdini Swap (LOCK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 13.91M
$ 13.91M$ 13.91M
Celková ponuka:
$ 90.79M
$ 90.79M$ 90.79M
Počet coinov v obehu:
$ 90.79M
$ 90.79M$ 90.79M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 15.32M
$ 15.32M$ 15.32M
Historické maximum:
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
Historické minimum:
$ 0.04071961931670599
$ 0.04071961931670599$ 0.04071961931670599
Aktuálna cena:
$ 0.1532
$ 0.1532$ 0.1532

Houdini Swap (LOCK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Houdini Swap (LOCK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LOCK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LOCK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LOCK tokenomiku, preskúmajte cenu LOCK tokenu naživo!

Ako kúpiť LOCK

Máte záujem pridať Houdini Swap (LOCK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LOCK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Houdini Swap (LOCK) história cien

Analýza histórie cien LOCK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LOCK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LOCK asi smeruje? Naša LOCK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.