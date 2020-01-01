LandX Finance (LNDX) tokenomika

LandX Finance (LNDX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LandX Finance (LNDX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

LandX Finance (LNDX) informácie

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Oficiálna webová stránka:
https://landx.fi/
Biela kniha:
https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer
Prieskumník blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539

LandX Finance (LNDX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LandX Finance (LNDX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Celková ponuka:
$ 69.26M
$ 69.26M$ 69.26M
Počet coinov v obehu:
$ 14.14M
$ 14.14M$ 14.14M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M
Historické maximum:
$ 3.88
$ 3.88$ 3.88
Historické minimum:
$ 0.05116158055352152
$ 0.05116158055352152$ 0.05116158055352152
Aktuálna cena:
$ 0.0719
$ 0.0719$ 0.0719

LandX Finance (LNDX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LandX Finance (LNDX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LNDX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LNDX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LNDX tokenomiku, preskúmajte cenu LNDX tokenu naživo!

Ako kúpiť LNDX

Máte záujem pridať LandX Finance (LNDX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LNDX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

LandX Finance (LNDX) história cien

Analýza histórie cien LNDX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LNDX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LNDX asi smeruje? Naša LNDX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.