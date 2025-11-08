BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Eli Lilly je 918.14USD. Trhová kapitalizácia LLYON je 3,670,837.0958935648USD. Sledujte aktualizácie cien LLYON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Eli Lilly je 918.14USD. Trhová kapitalizácia LLYON je 3,670,837.0958935648USD. Sledujte aktualizácie cien LLYON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o LLYON

LLYON informácie o cene

Čo je LLYON

LLYON oficiálna webová stránka

LLYON tokenomika

LLYON predpoveď cien

LLYON história

LLYON Sprievodca nákupom

LLYON-na-fiat prevodník mien

LLYON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Eli Lilly Logo

Eli Lilly kurz (LLYON)

1 LLYON na USD aktuálnu cenu:

$918.35
$918.35$918.35
+0.56%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:13 (UTC+8)

Dnešná cena Eli Lilly

Aktuálna dnešná cena Eli Lilly (LLYON) je $ 918.14, s 0.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LLYON na USD konverzný kurz je $ 918.14 za LLYON.

Eli Lilly sa v súčasnosti radí na #1514 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.67M, pričom počet coinov v obehu je 4.00K LLYON. Počas posledných 24 hodín sa LLYONobchodovalo v rozmedzí od $ 903.12 (low) do $ 940.94 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 954.2362000357816, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 712.8133541417105.

V krátkodobom vývoji sa LLYON zmenilo o +0.63% za poslednú hodinu a o +6.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.90K.

Eli Lilly (LLYON) informácie o trhu

No.1514

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

$ 58.90K
$ 58.90K$ 58.90K

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

4.00K
4.00K 4.00K

3,998.12348432
3,998.12348432 3,998.12348432

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Eli Lilly je $ 3.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.90K. Počet coinov v obehu LLYON je 4.00K, pričom celková zásoba je 3998.12348432. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.67M.

História cien Eli Lilly v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 903.12
$ 903.12$ 903.12
24 hod Low
$ 940.94
$ 940.94$ 940.94
24 hod High

$ 903.12
$ 903.12$ 903.12

$ 940.94
$ 940.94$ 940.94

$ 954.2362000357816
$ 954.2362000357816$ 954.2362000357816

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

+0.63%

+0.56%

+6.32%

+6.32%

Eli Lilly (LLYON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Eli Lilly za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +5.1141+0.56%
30 dní$ +72.14+8.52%
60 dní$ +180.92+24.54%
90 dní$ +238.14+35.02%
Eli Lilly dnešná zmena ceny

Dnes LLYON zaznamenal zmenu o $ +5.1141 (+0.56%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Eli Lilly zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +72.14 (+8.52%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Eli Lilly zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LLYON zmenu o $ +180.92 (+24.54%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Eli Lilly zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +238.14 (+35.02%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Eli Lilly (LLYON)?

Pozrite si Eli Lillystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Eli Lilly

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Eli Lilly, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Eli Lilly?

Eli Lilly (LLY) stock prices are influenced by several key factors:

Drug Pipeline: Success or failure of clinical trials, FDA approvals, and new drug launches significantly impact stock value.

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and guidance affect investor sentiment.

Patent Expirations: Loss of patent protection on blockbuster drugs can reduce future revenue streams.

Regulatory Environment: FDA decisions, healthcare policy changes, and drug pricing regulations impact valuations.

Competition: Rival pharmaceutical companies' products and market share battles influence stock performance.

Market Conditions: Overall stock market trends, sector rotation, and investor risk appetite affect pharmaceutical stocks.

Partnerships: Strategic alliances, licensing deals, and acquisitions can drive stock movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Eli Lilly?

People want to know Eli Lilly's stock price today because it's a major pharmaceutical company with significant market influence. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, and assess market sentiment. The company's developments in diabetes, cancer, and Alzheimer's treatments can cause price volatility, making real-time pricing crucial for investment strategies.

Cenové predikcie pre Eli Lilly

Cenová predikcia Eli Lilly (LLYON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LLYON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Eli Lilly (LLYON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Eli Lilly mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Eli Lilly v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LLYON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Eli Lilly Cenové predikcie.

O Eli Lilly

LLYON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and develop decentralized applications (dApps). The primary purpose of LLYON is to facilitate and manage transactions within its network, acting as the native currency for its ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. LLYON's supply and issuance model is designed to be deflationary, with a fixed total supply and a decreasing issuance rate. This crypto asset is typically used in the fields of decentralized finance (DeFi), gaming, and NFTs, where it provides a secure and efficient means of value transfer.

Ako nakupovať a investovať Eli Lilly

Ste pripravení začať s Eli Lilly? Nákup LLYON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Eli Lilly. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Eli Lilly (LLYON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 4.00K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Eli Lilly sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Eli Lilly (LLYON)

Čo môžete urobiť s Eli Lilly

Vlastníctvo Eli Lilly vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Eli Lilly (LLYON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Eli Lilly zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Eli Lilly webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Eli Lilly

Akú hodnotu bude mať 1 Eli Lilly v roku 2030?
Ak by hodnota Eli Lilly rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Eli Lilly podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:13 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Eli Lilly

LLYON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície LLYON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s LLYON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Eli Lilly (LLYON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Eli Lilly a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
LLYON/USDT
$918.35
$918.35$918.35
+0.56%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.17
$22.17$22.17

+121.70%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006739
$0.00006739$0.00006739

+1,247.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009698
$0.009698$0.009698

+142.45%

Flux

Flux

FLUX

$0.20739
$0.20739$0.20739

+89.69%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010594
$0.000010594$0.000010594

+76.56%

Humanity

Humanity

H

$0.20785
$0.20785$0.20785

+46.14%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

LLYON-na-USD kalkulačka

Suma

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 918.14 USD