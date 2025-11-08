Aktuálna dnešná cena Eli Lilly je 918.14USD. Trhová kapitalizácia LLYON je 3,670,837.0958935648USD. Sledujte aktualizácie cien LLYON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Eli Lilly je 918.14USD. Trhová kapitalizácia LLYON je 3,670,837.0958935648USD. Sledujte aktualizácie cien LLYON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Eli Lilly (LLYON) je $ 918.14, s 0.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LLYON na USD konverzný kurz je $ 918.14 za LLYON.
Eli Lilly sa v súčasnosti radí na #1514 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.67M, pričom počet coinov v obehu je 4.00K LLYON. Počas posledných 24 hodín sa LLYONobchodovalo v rozmedzí od $ 903.12 (low) do $ 940.94 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 954.2362000357816, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 712.8133541417105.
V krátkodobom vývoji sa LLYON zmenilo o +0.63% za poslednú hodinu a o +6.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.90K.
Eli Lilly (LLYON) informácie o trhu
No.1514
$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M
$ 58.90K
$ 58.90K$ 58.90K
$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M
4.00K
4.00K 4.00K
3,998.12348432
3,998.12348432 3,998.12348432
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Eli Lilly je $ 3.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.90K. Počet coinov v obehu LLYON je 4.00K, pričom celková zásoba je 3998.12348432. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.67M.
História cien Eli Lilly v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 903.12
$ 903.12$ 903.12
24 hod Low
$ 940.94
$ 940.94$ 940.94
24 hod High
$ 903.12
$ 903.12$ 903.12
$ 940.94
$ 940.94$ 940.94
$ 954.2362000357816
$ 954.2362000357816$ 954.2362000357816
$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105
+0.63%
+0.56%
+6.32%
+6.32%
Eli Lilly (LLYON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Eli Lilly za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +5.1141
+0.56%
30 dní
$ +72.14
+8.52%
60 dní
$ +180.92
+24.54%
90 dní
$ +238.14
+35.02%
Eli Lilly dnešná zmena ceny
Dnes LLYON zaznamenal zmenu o $ +5.1141 (+0.56%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Eli Lilly zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +72.14 (+8.52%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Eli Lilly zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LLYON zmenu o $ +180.92 (+24.54%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Eli Lilly zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +238.14 (+35.02%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Eli Lilly (LLYON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Eli Lilly, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Eli Lilly?
Eli Lilly (LLY) stock prices are influenced by several key factors:
Drug Pipeline: Success or failure of clinical trials, FDA approvals, and new drug launches significantly impact stock value.
Partnerships: Strategic alliances, licensing deals, and acquisitions can drive stock movements.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Eli Lilly?
People want to know Eli Lilly's stock price today because it's a major pharmaceutical company with significant market influence. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, and assess market sentiment. The company's developments in diabetes, cancer, and Alzheimer's treatments can cause price volatility, making real-time pricing crucial for investment strategies.
Cenové predikcie pre Eli Lilly
Cenová predikcia Eli Lilly (LLYON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LLYON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Eli Lilly (LLYON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Eli Lilly mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Eli Lilly v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LLYON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Eli Lilly Cenové predikcie.
O Eli Lilly
LLYON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and develop decentralized applications (dApps). The primary purpose of LLYON is to facilitate and manage transactions within its network, acting as the native currency for its ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. LLYON's supply and issuance model is designed to be deflationary, with a fixed total supply and a decreasing issuance rate. This crypto asset is typically used in the fields of decentralized finance (DeFi), gaming, and NFTs, where it provides a secure and efficient means of value transfer.
LLYON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and develop decentralized applications (dApps). The primary purpose of LLYON is to facilitate and manage transactions within its network, acting as the native currency for its ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. LLYON's supply and issuance model is designed to be deflationary, with a fixed total supply and a decreasing issuance rate. This crypto asset is typically used in the fields of decentralized finance (DeFi), gaming, and NFTs, where it provides a secure and efficient means of value transfer.
Ako nakupovať a investovať Eli Lilly
Ste pripravení začať s Eli Lilly? Nákup LLYON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Eli Lilly. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Eli Lilly (LLYON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 4.00K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Eli Lilly sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Eli Lilly
Vlastníctvo Eli Lilly vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Eli Lilly rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Eli Lilly podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEli Lilly?
Dnešná cena Eli Lilly je $ 918.14. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Eli Lilly stále dobrou investíciou?
Eli Lilly zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LLYON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Eli Lilly?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Eli Lilly v hodnote $ 58.90K.
Aká je aktuálna cena Eli Lilly?
Živá cena LLYON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Eli Lilly vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LLYON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Eli Lilly?
Cenu LLYON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,260.83
+2.44%
ETH
3,443.67
+4.43%
SOL
164.13
+5.61%
COAI
1.1873
+8.65%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LLYON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LLYON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Eli Lilly pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Eli Lilly v tomto roku?
Cena Eli Lilly by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Eli Lilly (LLYON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:47:13 (UTC+8)
Eli Lilly (LLYON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.