Laika AI (LKI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Laika AI (LKI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Laika AI (LKI) informácie

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Oficiálna webová stránka:
https://app.laikalabs.ai/
Biela kniha:
https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268

Laika AI (LKI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Laika AI (LKI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 877.80K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 428.23M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.05M
Historické maximum:
$ 0.0448
Historické minimum:
$ 0.001454726676923725
Aktuálna cena:
$ 0.0020498
Laika AI (LKI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Laika AI (LKI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LKI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LKI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LKI tokenomiku, preskúmajte cenu LKI tokenu naživo!

Ako kúpiť LKI

Máte záujem pridať Laika AI (LKI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LKI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Laika AI (LKI) história cien

Analýza histórie cien LKI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LKI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LKI asi smeruje? Naša LKI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.