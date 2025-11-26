Lit Protocol (LITKEY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lit Protocol (LITKEY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 09:46:10 (UTC+8)
Lit Protocol (LITKEY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lit Protocol (LITKEY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 26.18M
$ 26.18M$ 26.18M
Historické maximum:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.02618
$ 0.02618$ 0.02618

Lit Protocol (LITKEY) informácie

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Oficiálna webová stránka:
https://www.litprotocol.com/
Biela kniha:
https://github.com/LIT-Protocol/whitepaper/blob/main/Lit%20Protocol%20Whitepaper%20(2024).pdf
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xF732A566121Fa6362E9E0FBdd6D66E5c8C925E49

Lit Protocol (LITKEY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lit Protocol (LITKEY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LITKEY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LITKEY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LITKEY tokenomiku, preskúmajte cenu LITKEY tokenu naživo!

Ako kúpiť LITKEY

Máte záujem pridať Lit Protocol (LITKEY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LITKEY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Lit Protocol (LITKEY) história cien

Analýza histórie cien LITKEY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LITKEY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LITKEY asi smeruje? Naša LITKEY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

