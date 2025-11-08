BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Lit Protocol je 0.06671USD. Trhová kapitalizácia LITKEY je --USD. Sledujte aktualizácie cien LITKEY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Lit Protocol Logo

Lit Protocol kurz (LITKEY)

1 LITKEY na USD aktuálnu cenu:

USD
Lit Protocol (LITKEY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:38:31 (UTC+8)

Dnešná cena Lit Protocol

Aktuálna dnešná cena Lit Protocol (LITKEY) je $ 0.06671, s 18.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LITKEY na USD konverzný kurz je $ 0.06671 za LITKEY.

Lit Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- LITKEY. Počas posledných 24 hodín sa LITKEYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0523 (low) do $ 0.10775 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa LITKEY zmenilo o -0.02% za poslednú hodinu a o -54.06% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 161.03K.

Lit Protocol (LITKEY) informácie o trhu

$ 161.03K
$ 66.71M
1,000,000,000
BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Lit Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 161.03K. Počet coinov v obehu LITKEY je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 66.71M.

História cien Lit Protocol v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
-0.02%

+18.10%

-54.06%

-54.06%

Lit Protocol (LITKEY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Lit Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0102362+18.10%
30 dní$ +0.01671+33.42%
60 dní$ +0.01671+33.42%
90 dní$ +0.01671+33.42%
Lit Protocol dnešná zmena ceny

Dnes LITKEY zaznamenal zmenu o $ +0.0102362 (+18.10%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Lit Protocol zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.01671 (+33.42%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Lit Protocol zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LITKEY zmenu o $ +0.01671 (+33.42%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Lit Protocol zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01671 (+33.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lit Protocol (LITKEY)?

Pozrite si Lit Protocolstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Lit Protocol

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lit Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Lit Protocol?

Several key factors influence Lit Protocol (LIT) token prices:

Network Adoption: Growing usage of Lit's decentralized key management and access control services drives demand.

Developer Activity: Active development, protocol upgrades, and new features impact investor confidence.

Partnership Integration: Collaborations with DeFi protocols, NFT platforms, and Web3 applications increase utility.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor risk appetite affect price movements.

Token Utility: Staking rewards, governance participation, and network fees create demand pressure.

Competition: Performance relative to other infrastructure and privacy-focused blockchain projects.

Regulatory Environment: Policy changes affecting decentralized infrastructure and privacy tools.

Technical Metrics: Network usage statistics, total value secured, and transaction volumes.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lit Protocol?

People want to know Lit Protocol (LITKEY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors track daily prices to identify buying/selling opportunities and assess their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and project adoption.

Cenové predikcie pre Lit Protocol

Cenová predikcia Lit Protocol (LITKEY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LITKEY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lit Protocol (LITKEY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Lit Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Lit Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Lit Protocol webová stránka
Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:38:31 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

