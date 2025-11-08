Aktuálna dnešná cena Lit Protocol je 0.06671USD. Trhová kapitalizácia LITKEY je --USD. Sledujte aktualizácie cien LITKEY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Lit Protocol je 0.06671USD. Trhová kapitalizácia LITKEY je --USD. Sledujte aktualizácie cien LITKEY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Lit Protocol (LITKEY) je $ 0.06671, s 18.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LITKEY na USD konverzný kurz je $ 0.06671 za LITKEY.
Lit Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- LITKEY. Počas posledných 24 hodín sa LITKEYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0523 (low) do $ 0.10775 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa LITKEY zmenilo o -0.02% za poslednú hodinu a o -54.06% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 161.03K.
Lit Protocol (LITKEY) informácie o trhu
--
----
$ 161.03K
$ 161.03K$ 161.03K
$ 66.71M
$ 66.71M$ 66.71M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Lit Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 161.03K. Počet coinov v obehu LITKEY je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 66.71M.
História cien Lit Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0523
$ 0.0523$ 0.0523
24 hod Low
$ 0.10775
$ 0.10775$ 0.10775
24 hod High
$ 0.0523
$ 0.0523$ 0.0523
$ 0.10775
$ 0.10775$ 0.10775
--
----
--
----
-0.02%
+18.10%
-54.06%
-54.06%
Lit Protocol (LITKEY) história cien USD
Sledujte zmeny cien Lit Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0102362
+18.10%
30 dní
$ +0.01671
+33.42%
60 dní
$ +0.01671
+33.42%
90 dní
$ +0.01671
+33.42%
Lit Protocol dnešná zmena ceny
Dnes LITKEY zaznamenal zmenu o $ +0.0102362 (+18.10%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Lit Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.01671 (+33.42%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Lit Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LITKEY zmenu o $ +0.01671 (+33.42%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Lit Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01671 (+33.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lit Protocol (LITKEY)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lit Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Lit Protocol?
Several key factors influence Lit Protocol (LIT) token prices:
Network Adoption: Growing usage of Lit's decentralized key management and access control services drives demand.
Developer Activity: Active development, protocol upgrades, and new features impact investor confidence.
Partnership Integration: Collaborations with DeFi protocols, NFT platforms, and Web3 applications increase utility.
Competition: Performance relative to other infrastructure and privacy-focused blockchain projects.
Regulatory Environment: Policy changes affecting decentralized infrastructure and privacy tools.
Technical Metrics: Network usage statistics, total value secured, and transaction volumes.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lit Protocol?
People want to know Lit Protocol (LITKEY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors track daily prices to identify buying/selling opportunities and assess their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and project adoption.
Cenové predikcie pre Lit Protocol
Cenová predikcia Lit Protocol (LITKEY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LITKEY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lit Protocol (LITKEY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Lit Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Lit Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LITKEY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Lit Protocol Cenové predikcie.
Ako nakupovať a investovať Lit Protocol
Ste pripravení začať s Lit Protocol? Nákup LITKEY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Lit Protocol. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Lit Protocol (LITKEY) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Lit Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Lit Protocol
Vlastníctvo Lit Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Lit Protocol (LITKEY) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Lit Protocol (LITKEY)
Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.
Lit Protocol Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Lit Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Lit Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 Lit Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Lit Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lit Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLit Protocol?
Dnešná cena Lit Protocol je $ 0.06671. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Lit Protocol stále dobrou investíciou?
Lit Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LITKEY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Lit Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Lit Protocol v hodnote $ 161.03K.
Aká je aktuálna cena Lit Protocol?
Živá cena LITKEY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Lit Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LITKEY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Lit Protocol?
Cenu LITKEY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,755.06
+1.93%
ETH
3,415.89
+3.59%
SOL
160.89
+3.52%
COAI
1.1884
+8.75%
USDC
1.0006
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LITKEY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LITKEY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Lit Protocol pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Lit Protocol v tomto roku?
Cena Lit Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Lit Protocol (LITKEY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:38:31 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.