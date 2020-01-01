Lithosphere (LITHO) tokenomika

Lithosphere (LITHO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lithosphere (LITHO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Lithosphere (LITHO) informácie

Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI.

https://lithosphere.network
https://lithosphere.network/papers
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211

Lithosphere (LITHO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lithosphere (LITHO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.76K
$ 6.76K
$ 6.76K$ 6.76K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 62.32M
$ 62.32M
$ 62.32M$ 62.32M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 108.50K
$ 108.50K
$ 108.50K$ 108.50K
Historické maximum:
$ 0.4
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
Historické minimum:
$ 0.000010367632363446
$ 0.000010367632363446$ 0.000010367632363446
Aktuálna cena:
$ 0.0001085
$ 0.0001085$ 0.0001085

Lithosphere (LITHO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lithosphere (LITHO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LITHO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LITHO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LITHO tokenomiku, preskúmajte cenu LITHO tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.