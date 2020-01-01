Lista DAO (LISTA) tokenomika

Lista DAO (LISTA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lista DAO (LISTA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Lista DAO (LISTA) informácie

Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions.

Oficiálna webová stránka:
https://lista.org/
Biela kniha:
https://docs.bsc.lista.org/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46

Lista DAO (LISTA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lista DAO (LISTA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 66.75M
$ 66.75M$ 66.75M
Celková ponuka:
$ 795.59M
$ 795.59M$ 795.59M
Počet coinov v obehu:
$ 246.65M
$ 246.65M$ 246.65M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 216.49M
$ 216.49M$ 216.49M
Historické maximum:
$ 0.85468
$ 0.85468$ 0.85468
Historické minimum:
$ 0.11227200049845892
$ 0.11227200049845892$ 0.11227200049845892
Aktuálna cena:
$ 0.27061
$ 0.27061$ 0.27061

Lista DAO (LISTA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lista DAO (LISTA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LISTA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LISTA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LISTA tokenomiku, preskúmajte cenu LISTA tokenu naživo!

Ako kúpiť LISTA

Máte záujem pridať Lista DAO (LISTA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LISTA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Lista DAO (LISTA) história cien

Analýza histórie cien LISTA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LISTA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LISTA asi smeruje? Naša LISTA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.