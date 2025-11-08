Aktuálna dnešná cena Line Protocol je 0.0000179USD. Trhová kapitalizácia LINE je --USD. Sledujte aktualizácie cien LINE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Line Protocol je 0.0000179USD. Trhová kapitalizácia LINE je --USD. Sledujte aktualizácie cien LINE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Line Protocol (LINE) je $ 0.0000179, s 10.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LINE na USD konverzný kurz je $ 0.0000179 za LINE.
Line Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- LINE. Počas posledných 24 hodín sa LINEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000118 (low) do $ 0.000027 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa LINE zmenilo o -10.06% za poslednú hodinu a o +43.20% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 940.70.
Line Protocol (LINE) informácie o trhu
$ 940.70
$ 8.95K
500,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Line Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 940.70. Počet coinov v obehu LINE je --, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.95K.
História cien Line Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
$ 0.000027
24 hod High
-10.06%
-10.05%
+43.20%
+43.20%
Line Protocol (LINE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Line Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000002
-10.05%
30 dní
$ -0.0000119
-39.94%
60 dní
$ -0.0000525
-74.58%
90 dní
$ -0.0349821
-99.95%
Line Protocol dnešná zmena ceny
Dnes LINE zaznamenal zmenu o $ -0.000002 (-10.05%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Line Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000119 (-39.94%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Line Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LINE zmenu o $ -0.0000525 (-74.58%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Line Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0349821 (-99.95%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Line Protocol (LINE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Line Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Line Protocol?
Several key factors influence LINE Protocol token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LINE prices.
Adoption Rate: User growth and platform utilization drive demand for LINE tokens.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost value.
Technology Updates: Protocol improvements, new features, and development milestones affect price.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings influence price stability.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.
Competition: Performance relative to similar blockchain protocols impacts market position.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Line Protocol?
People want to know LINE Protocol price today for several key reasons:
Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their LINE tokens effectively.
Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and calculate gains or losses in real-time.
Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.
FOMO prevention: Current prices help avoid fear of missing out on potential opportunities or preventing losses.
DeFi activities: Users need accurate pricing for lending, borrowing, or providing liquidity in decentralized finance protocols.
Tax reporting: Updated prices assist in calculating capital gains for regulatory compliance.
The cryptocurrency market operates 24/7 with high volatility, making real-time price information crucial for informed decision-making in this fast-paced environment.
Cenové predikcie pre Line Protocol
Cenová predikcia Line Protocol (LINE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LINE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Line Protocol (LINE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Line Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Line Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LINE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Line Protocol Cenové predikcie.
O Line Protocol
LINE (LINK) is a digital asset that operates within the LINE blockchain network. It is designed to serve as the native utility token of the LINE ecosystem, facilitating transactions, incentivizing user participation, and supporting the development of decentralized applications (dApps). The LINE blockchain employs a delegated proof-of-stake (DPoS) consensus mechanism and is known for its focus on scalability and user-friendliness. The LINE token plays a crucial role in maintaining and securing the network, as well as enabling various functionalities within the ecosystem. This includes payments for services, rewarding users for contributions, and facilitating the execution of smart contracts. It's worth noting that the LINE token's issuance is capped, ensuring a finite supply.
Ako nakupovať a investovať Line Protocol
Ste pripravení začať s Line Protocol? Nákup LINE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Line Protocol. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Line Protocol (LINE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Line Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Line Protocol
Vlastníctvo Line Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Line Protocol (LINE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Line Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 Line Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Line Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Line Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLine Protocol?
Dnešná cena Line Protocol je $ 0.0000179. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Line Protocol stále dobrou investíciou?
Line Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LINE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Line Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Line Protocol v hodnote $ 940.70.
Aká je aktuálna cena Line Protocol?
Živá cena LINE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Line Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LINE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Line Protocol?
Cenu LINE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,338.19
+2.51%
ETH
3,447.04
+4.53%
SOL
164.3
+5.72%
COAI
1.1913
+9.02%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LINE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LINE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Line Protocol pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Line Protocol v tomto roku?
Cena Line Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Line Protocol (LINE).
Line Protocol (LINE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
