Aktuálna dnešná cena Light je 0.007727USD. Trhová kapitalizácia LIGHT1 je 4,032,177.93611272798201USD. Sledujte aktualizácie cien LIGHT1 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Light (LIGHT1) je $ 0.007727, s 0.69% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LIGHT1 na USD konverzný kurz je $ 0.007727 za LIGHT1.
Light sa v súčasnosti radí na #1442 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.03M, pričom počet coinov v obehu je 521.83M LIGHT1. Počas posledných 24 hodín sa LIGHT1obchodovalo v rozmedzí od $ 0.007295 (low) do $ 0.008833 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.2978436058017955, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.006108197426995268.
V krátkodobom vývoji sa LIGHT1 zmenilo o -1.06% za poslednú hodinu a o -25.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.34K.
Light (LIGHT1) informácie o trhu
No.1442
$ 4.03M
$ 57.34K
$ 7.73M
521.83M
1,000,000,000
942,022,593.7394025
52.18%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Light je $ 4.03M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.34K. Počet coinov v obehu LIGHT1 je 521.83M, pričom celková zásoba je 942022593.7394025. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.73M.
História cien Light v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.007295
24 hod Low
$ 0.008833
24 hod High
$ 0.007295
$ 0.008833
$ 1.2978436058017955
$ 0.006108197426995268
-1.06%
-0.69%
-25.56%
-25.56%
Light (LIGHT1) história cien USD
Sledujte zmeny cien Light za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00005369
-0.69%
30 dní
$ -0.007323
-48.66%
60 dní
$ -0.019733
-71.87%
90 dní
$ -0.042273
-84.55%
Light dnešná zmena ceny
Dnes LIGHT1 zaznamenal zmenu o $ -0.00005369 (-0.69%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Light zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.007323 (-48.66%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Light zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LIGHT1 zmenu o $ -0.019733 (-71.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Light zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.042273 (-84.55%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Light (LIGHT1)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Light, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Light?
Several key factors influence Light (LIGHT1) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and ecosystem growth 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Bitcoin and major altcoin price movements 8. Token utility and adoption within the Light ecosystem 9. Supply and demand dynamics 10. Technical analysis patterns and support/resistance levels
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Light?
People want to know Light (LIGHT1) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Cenové predikcie pre Light
Cenová predikcia Light (LIGHT1) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LIGHT1 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Light (LIGHT1) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Light mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
O Light
LIGHT1 is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate peer-to-peer transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with the goal of providing a decentralized, secure, and efficient method of transferring value. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. LIGHT1's issuance model is predetermined and transparent, contributing to its appeal as a predictable and secure digital asset. Its typical uses include payments, remittances, and as a store of value within its network, highlighting its versatility in the digital asset space.
Koľko dnes stojíLight?
Dnešná cena Light je $ 0.007727. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Light stále dobrou investíciou?
Light zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LIGHT1, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Light?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Light v hodnote $ 57.34K.
Aká je aktuálna cena Light?
Živá cena LIGHT1 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Light vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LIGHT1, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Light?
Cenu LIGHT1 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,338.19
+2.51%
ETH
3,447.04
+4.53%
SOL
164.3
+5.72%
COAI
1.1913
+9.02%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LIGHT1 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LIGHT1/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Light pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Light v tomto roku?
Cena Light by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Light (LIGHT1).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:31 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.