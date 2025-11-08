BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Light je 0.007727USD. Trhová kapitalizácia LIGHT1 je 4,032,177.93611272798201USD. Sledujte aktualizácie cien LIGHT1 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Light Logo

Light kurz (LIGHT1)

1 LIGHT1 na USD aktuálnu cenu:

$0.007727
-0.69%1D
USD
Light (LIGHT1) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:31 (UTC+8)

Dnešná cena Light

Aktuálna dnešná cena Light (LIGHT1) je $ 0.007727, s 0.69% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LIGHT1 na USD konverzný kurz je $ 0.007727 za LIGHT1.

Light sa v súčasnosti radí na #1442 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.03M, pričom počet coinov v obehu je 521.83M LIGHT1. Počas posledných 24 hodín sa LIGHT1obchodovalo v rozmedzí od $ 0.007295 (low) do $ 0.008833 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.2978436058017955, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.006108197426995268.

V krátkodobom vývoji sa LIGHT1 zmenilo o -1.06% za poslednú hodinu a o -25.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.34K.

Light (LIGHT1) informácie o trhu

No.1442

$ 4.03M
$ 57.34K
$ 7.73M
521.83M
1,000,000,000
942,022,593.7394025
52.18%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Light je $ 4.03M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.34K. Počet coinov v obehu LIGHT1 je 521.83M, pričom celková zásoba je 942022593.7394025. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.73M.

História cien Light v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-1.06%

-0.69%

-25.56%

-25.56%

Light (LIGHT1) história cien USD

Sledujte zmeny cien Light za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00005369-0.69%
30 dní$ -0.007323-48.66%
60 dní$ -0.019733-71.87%
90 dní$ -0.042273-84.55%
Light dnešná zmena ceny

Dnes LIGHT1 zaznamenal zmenu o $ -0.00005369 (-0.69%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Light zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.007323 (-48.66%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Light zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LIGHT1 zmenu o $ -0.019733 (-71.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Light zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.042273 (-84.55%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Light (LIGHT1)?

Pozrite si Lightstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Light

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Light, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Light?

Several key factors influence Light (LIGHT1) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and ecosystem growth
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Bitcoin and major altcoin price movements
8. Token utility and adoption within the Light ecosystem
9. Supply and demand dynamics
10. Technical analysis patterns and support/resistance levels

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Light?

People want to know Light (LIGHT1) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Cenové predikcie pre Light

Cenová predikcia Light (LIGHT1) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LIGHT1 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Light (LIGHT1) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Light mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Light

LIGHT1 is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate peer-to-peer transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with the goal of providing a decentralized, secure, and efficient method of transferring value. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. LIGHT1's issuance model is predetermined and transparent, contributing to its appeal as a predictable and secure digital asset. Its typical uses include payments, remittances, and as a store of value within its network, highlighting its versatility in the digital asset space.

Ako nakupovať a investovať Light

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Light

Akú hodnotu bude mať 1 Light v roku 2030?
Ak by hodnota Light rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Light podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:31 (UTC+8)

Light (LIGHT1) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

