Bitlight Labs (LIGHT) tokenomika

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bitlight Labs (LIGHT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:15:29 (UTC+8)
USD

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bitlight Labs (LIGHT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 43.05M
$ 43.05M$ 43.05M
Celková ponuka:
$ 420.00M
$ 420.00M$ 420.00M
Počet coinov v obehu:
$ 43.06M
$ 43.06M$ 43.06M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 419.92M
$ 419.92M$ 419.92M
Historické maximum:
$ 2.8579
$ 2.8579$ 2.8579
Historické minimum:
$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418
Aktuálna cena:
$ 0.9998
$ 0.9998$ 0.9998

Bitlight Labs (LIGHT) informácie

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Oficiálna webová stránka:
https://bitlightlabs.com/
Biela kniha:
https://blog.bitlightlabs.com/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x477c2c0459004e3354ba427fa285d7c053203c0e

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bitlight Labs (LIGHT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LIGHT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LIGHT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LIGHT tokenomiku, preskúmajte cenu LIGHT tokenu naživo!

Ako kúpiť LIGHT

Máte záujem pridať Bitlight Labs (LIGHT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LIGHT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Bitlight Labs (LIGHT) história cien

Analýza histórie cien LIGHT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LIGHT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LIGHT asi smeruje? Naša LIGHT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov