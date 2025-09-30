Life Crypto (LIFE) tokenomika

Life Crypto (LIFE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Life Crypto (LIFE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:01:52 (UTC+8)
USD

Life Crypto (LIFE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Life Crypto (LIFE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 105.27K
$ 105.27K$ 105.27K
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.63B
$ 2.63B$ 2.63B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 400.10K
$ 400.10K$ 400.10K
Historické maximum:
$ 0.015601
$ 0.015601$ 0.015601
Historické minimum:
$ 0.000024382260659893
$ 0.000024382260659893$ 0.000024382260659893
Aktuálna cena:
$ 0.00004001
$ 0.00004001$ 0.00004001

Life Crypto (LIFE) informácie

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Oficiálna webová stránka:
https://www.lifecrypto.life/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6

Life Crypto (LIFE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Life Crypto (LIFE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LIFE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LIFE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LIFE tokenomiku, preskúmajte cenu LIFE tokenu naživo!

Ako kúpiť LIFE

Máte záujem pridať Life Crypto (LIFE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LIFE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Life Crypto (LIFE) história cien

Analýza histórie cien LIFE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LIFE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LIFE asi smeruje? Naša LIFE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov