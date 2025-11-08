BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Lifeform je 0.00615USD. Trhová kapitalizácia LFT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien LFT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Lifeform Logo

Lifeform kurz (LFT)

1 LFT na USD aktuálnu cenu:

$0.00615
0.00%1D
USD
Lifeform (LFT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:15 (UTC+8)

Dnešná cena Lifeform

Aktuálna dnešná cena Lifeform (LFT) je $ 0.00615, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LFT na USD konverzný kurz je $ 0.00615 za LFT.

Lifeform sa v súčasnosti radí na #4717 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 LFT. Počas posledných 24 hodín sa LFTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0061 (low) do $ 0.006224 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.5833313380234302, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.005437372504690078.

V krátkodobom vývoji sa LFT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -1.29% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 26.19K.

Lifeform (LFT) informácie o trhu

No.4717

$ 0.00
$ 26.19K
$ 6.15M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Lifeform je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 26.19K. Počet coinov v obehu LFT je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.15M.

História cien Lifeform v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0061
24 hod Low
$ 0.006224
24 hod High

$ 0.0061
$ 0.006224
$ 0.5833313380234302
$ 0.005437372504690078
0.00%

0.00%

-1.29%

-1.29%

Lifeform (LFT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Lifeform za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.0001-1.60%
60 dní$ +0.00315+105.00%
90 dní$ +0.00315+105.00%
Lifeform dnešná zmena ceny

Dnes LFT zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Lifeform zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0001 (-1.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Lifeform zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LFT zmenu o $ +0.00315 (+105.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Lifeform zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00315 (+105.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lifeform (LFT)?

Pozrite si Lifeformstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Lifeform

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lifeform, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Lifeform?

Several key factors influence Lifeform (LFT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact LFT pricing.

Adoption Rate: User growth on the Lifeform platform and ecosystem expansion drive demand.

Utility Demand: LFT's use cases within the metaverse platform affect token value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange activity influence price stability.

Partnership Announcements: Strategic collaborations can boost investor interest.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.

Competition: Performance relative to other metaverse and Web3 projects impacts positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lifeform?

People want to know Lifeform (LFT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Lifeform

Cenová predikcia Lifeform (LFT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LFT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lifeform (LFT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Lifeform mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Lifeform

LFT (Link Future) is a blockchain-based digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. LFT aims to provide a more efficient and transparent way of conducting business transactions, reducing the need for intermediaries and lowering the risk of fraud. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of LFT to validate transactions and earn rewards. It is typically used within the Link Future ecosystem for various purposes such as governance, staking, and participating in the platform's various DeFi applications.

Ako nakupovať a investovať Lifeform

Sprievodca – ako kúpiť Lifeform (LFT)

Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.

Lifeform Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Lifeform zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Lifeform webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Lifeform

Akú hodnotu bude mať 1 Lifeform v roku 2030?
Ak by hodnota Lifeform rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lifeform podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:15 (UTC+8)

Lifeform (LFT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

