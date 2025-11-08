Aktuálna dnešná cena Lifeform je 0.00615USD. Trhová kapitalizácia LFT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien LFT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Lifeform je 0.00615USD. Trhová kapitalizácia LFT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien LFT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Lifeform (LFT) je $ 0.00615, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LFT na USD konverzný kurz je $ 0.00615 za LFT.
Lifeform sa v súčasnosti radí na #4717 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 LFT. Počas posledných 24 hodín sa LFTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0061 (low) do $ 0.006224 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.5833313380234302, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.005437372504690078.
V krátkodobom vývoji sa LFT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -1.29% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 26.19K.
Lifeform (LFT) informácie o trhu
0.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Lifeform je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 26.19K. Počet coinov v obehu LFT je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.15M.
História cien Lifeform v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0061
$ 0.0061$ 0.0061
24 hod Low
$ 0.006224
$ 0.006224$ 0.006224
24 hod High
$ 0.0061
$ 0.0061$ 0.0061
$ 0.006224
$ 0.006224$ 0.006224
$ 0.5833313380234302
$ 0.5833313380234302$ 0.5833313380234302
$ 0.005437372504690078
$ 0.005437372504690078$ 0.005437372504690078
0.00%
0.00%
-1.29%
-1.29%
Lifeform (LFT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Lifeform za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.0001
-1.60%
60 dní
$ +0.00315
+105.00%
90 dní
$ +0.00315
+105.00%
Lifeform dnešná zmena ceny
Dnes LFT zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Lifeform zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0001 (-1.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Lifeform zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LFT zmenu o $ +0.00315 (+105.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Lifeform zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00315 (+105.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lifeform (LFT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lifeform, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Lifeform?
Several key factors influence Lifeform (LFT) token prices:
Adoption Rate: User growth on the Lifeform platform and ecosystem expansion drive demand.
Utility Demand: LFT's use cases within the metaverse platform affect token value.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange activity influence price stability.
Partnership Announcements: Strategic collaborations can boost investor interest.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.
Competition: Performance relative to other metaverse and Web3 projects impacts positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lifeform?
People want to know Lifeform (LFT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Lifeform
Cenová predikcia Lifeform (LFT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LFT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lifeform (LFT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Lifeform mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Lifeform v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LFT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Lifeform Cenové predikcie.
O Lifeform
LFT (Link Future) is a blockchain-based digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. LFT aims to provide a more efficient and transparent way of conducting business transactions, reducing the need for intermediaries and lowering the risk of fraud. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of LFT to validate transactions and earn rewards. It is typically used within the Link Future ecosystem for various purposes such as governance, staking, and participating in the platform's various DeFi applications.
Ako nakupovať a investovať Lifeform
Ste pripravení začať s Lifeform? Nákup LFT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Lifeform. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Lifeform (LFT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Lifeform sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Lifeform
Vlastníctvo Lifeform vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Lifeform (LFT)
Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.
Lifeform Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Lifeform zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Lifeform rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lifeform podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLifeform?
Dnešná cena Lifeform je $ 0.00615. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Lifeform stále dobrou investíciou?
Lifeform zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LFT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Lifeform?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Lifeform v hodnote $ 26.19K.
Aká je aktuálna cena Lifeform?
Živá cena LFT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Lifeform vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LFT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Lifeform?
Cenu LFT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,315.44
+2.49%
ETH
3,445.76
+4.49%
SOL
164.17
+5.63%
COAI
1.1925
+9.13%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LFT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LFT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Lifeform pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Lifeform v tomto roku?
Cena Lifeform by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Lifeform (LFT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:15 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.