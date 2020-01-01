Lever (LEVER) tokenomika

Lever (LEVER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lever (LEVER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Lever (LEVER) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://www.leverfi.io/
Biela kniha:
https://docs.leverfi.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f

Lever (LEVER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lever (LEVER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.58M
Celková ponuka:
$ 55.79B
Počet coinov v obehu:
$ 55.79B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.58M
Historické maximum:
$ 0.005372
Historické minimum:
$ 0.000045135667574796
Aktuálna cena:
$ 0.00006422
Lever (LEVER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lever (LEVER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LEVER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LEVER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LEVER tokenomiku, preskúmajte cenu LEVER tokenu naživo!

Ako kúpiť LEVER

Máte záujem pridať Lever (LEVER) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LEVER vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Lever (LEVER) história cien

Analýza histórie cien LEVER pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LEVER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LEVER asi smeruje? Naša LEVER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.