Litecoin Mascot (LESTER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Litecoin Mascot (LESTER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Litecoin Mascot (LESTER) informácie

LESTER is a meme coin on the Solana chain.

Oficiálna webová stránka:
https://lester.vip
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/5z3iCe53hUANTiG8Js8RjHNE2Arjik7L2CXLyr2rpump

Litecoin Mascot (LESTER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Litecoin Mascot (LESTER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Historické maximum:
$ 0.17
$ 0.17$ 0.17
Historické minimum:
$ 0.000508278700403033
$ 0.000508278700403033$ 0.000508278700403033
Aktuálna cena:
$ 0.0010854
$ 0.0010854$ 0.0010854

Litecoin Mascot (LESTER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Litecoin Mascot (LESTER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LESTER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LESTER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LESTER tokenomiku, preskúmajte cenu LESTER tokenu naživo!

Ako kúpiť LESTER

Máte záujem pridať Litecoin Mascot (LESTER) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LESTER vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Litecoin Mascot (LESTER) história cien

Analýza histórie cien LESTER pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LESTER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LESTER asi smeruje? Naša LESTER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.