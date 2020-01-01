Lido DAO (LDO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lido DAO (LDO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Lido DAO (LDO) informácie

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Oficiálna webová stránka:
https://lido.fi/
Biela kniha:
https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p

Lido DAO (LDO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lido DAO (LDO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.07B
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 895.80M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.19B
Historické maximum:
$ 8.115
Historické minimum:
$ 0.4060299707730653
Aktuálna cena:
$ 1.1915
Lido DAO (LDO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lido DAO (LDO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LDO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LDO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LDO tokenomiku, preskúmajte cenu LDO tokenu naživo!

mc_how_why_title
Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.