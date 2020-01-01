LocaGo (LCG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LocaGo (LCG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
LocaGo (LCG) informácie

LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development.

Oficiálna webová stránka:
https://locago.tech/
Biela kniha:
https://locago.gitbook.io/locago-whitepaper-official
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xea76bd66ad2c5545973eaefd2d74a40dfe336c6e

LocaGo (LCG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LocaGo (LCG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.42M
$ 5.42M$ 5.42M
Historické maximum:
$ 0.0486
$ 0.0486$ 0.0486
Historické minimum:
$ 0.000055018344848807
$ 0.000055018344848807$ 0.000055018344848807
Aktuálna cena:
$ 0.0002582
$ 0.0002582$ 0.0002582

LocaGo (LCG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LocaGo (LCG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LCG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LCG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LCG tokenomiku, preskúmajte cenu LCG tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.