Lion Cat (LCAT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lion Cat (LCAT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:01:06 (UTC+8)
USD

Lion Cat (LCAT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lion Cat (LCAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.16M
Celková ponuka:
$ 600.00M
Počet coinov v obehu:
$ 494.25M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.84M
Historické maximum:
$ 0.12618
Historické minimum:
$ 0.00725194141066322
Aktuálna cena:
$ 0.0064
Lion Cat (LCAT) informácie

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Oficiálna webová stránka:
https://lioncat.meme
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0

Lion Cat (LCAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lion Cat (LCAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LCAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LCAT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LCAT tokenomiku, preskúmajte cenu LCAT tokenu naživo!

Ako kúpiť LCAT

Máte záujem pridať Lion Cat (LCAT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LCAT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Lion Cat (LCAT) história cien

Analýza histórie cien LCAT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LCAT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LCAT asi smeruje? Naša LCAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

