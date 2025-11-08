BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena LightningBitcoin je 0.05198USD. Trhová kapitalizácia LBTC1 je 0USD. Sledujte aktualizácie cien LBTC1 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

LightningBitcoin Logo

LightningBitcoin kurz (LBTC1)

1 LBTC1 na USD aktuálnu cenu:

$0.05198
+0.44%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:08 (UTC+8)

Dnešná cena LightningBitcoin

Aktuálna dnešná cena LightningBitcoin (LBTC1) je $ 0.05198, s 0.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LBTC1 na USD konverzný kurz je $ 0.05198 za LBTC1.

LightningBitcoin sa v súčasnosti radí na #6902 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 LBTC1. Počas posledných 24 hodín sa LBTC1obchodovalo v rozmedzí od $ 0.04806 (low) do $ 0.05469 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1,037.530029296875, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05135513457072038.

V krátkodobom vývoji sa LBTC1 zmenilo o -0.24% za poslednú hodinu a o +6.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.88K.

LightningBitcoin (LBTC1) informácie o trhu

No.6902

$ 0.00
$ 54.88K
$ 388.08K
0.00
7,465,926
7,465,926
0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

Aktuálna trhová kapitalizácia LightningBitcoin je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.88K. Počet coinov v obehu LBTC1 je 0.00, pričom celková zásoba je 7465926. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 388.08K.

História cien LightningBitcoin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.04806
24 hod Low
$ 0.05469
24 hod High

$ 0.04806
$ 0.05469
$ 1,037.530029296875
$ 0.05135513457072038
-0.24%

+0.44%

+6.82%

+6.82%

LightningBitcoin (LBTC1) história cien USD

Sledujte zmeny cien LightningBitcoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0002277+0.44%
30 dní$ -0.00425-7.56%
60 dní$ -0.00888-14.60%
90 dní$ -0.02815-35.14%
LightningBitcoin dnešná zmena ceny

Dnes LBTC1 zaznamenal zmenu o $ +0.0002277 (+0.44%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

LightningBitcoin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00425 (-7.56%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

LightningBitcoin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LBTC1 zmenu o $ -0.00888 (-14.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

LightningBitcoin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02815 (-35.14%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby LightningBitcoin (LBTC1)?

Pozrite si LightningBitcoinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre LightningBitcoin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby LightningBitcoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny LightningBitcoin?

Several key factors influence LightningBitcoin (LBTC) prices:

1. Bitcoin correlation - LBTC often follows BTC price movements as a Bitcoin fork
2. Network adoption - Usage of Lightning Network features affects demand
3. Market sentiment - Overall crypto market conditions impact trading
4. Trading volume - Liquidity levels influence price stability
5. Exchange listings - Availability on major exchanges affects accessibility
6. Technical developments - Protocol upgrades and improvements
7. Regulatory news - Government policies toward cryptocurrencies
8. Competition - Performance relative to other Bitcoin forks and Layer 2 solutions

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu LightningBitcoin?

People want to know LightningBitcoin (LBTC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre LightningBitcoin

Cenová predikcia LightningBitcoin (LBTC1) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LBTC1 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia LightningBitcoin (LBTC1) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena LightningBitcoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne LightningBitcoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LBTC1 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na LightningBitcoin Cenové predikcie.

O LightningBitcoin

Litecoin Bitcoin (LBTC1) is a crypto asset that operates on a peer-to-peer basis, designed to facilitate digital transactions. It is a fork of the Bitcoin blockchain, aiming to offer faster transaction speeds and lower fees, while maintaining the robust security features of its parent chain. LBTC1 utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is generally considered more energy-efficient than the Proof-of-Work (PoW) model used by Bitcoin. The asset is typically used for online transactions, similar to how traditional currencies are used, and is also a part of broader digital asset trading and investment portfolios. It's important to note that while LBTC1 shares similarities with Bitcoin, it operates independently with its own unique features and benefits.

Ako nakupovať a investovať LightningBitcoin

Ste pripravení začať s LightningBitcoin? Nákup LBTC1 na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom LightningBitcoin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu LightningBitcoin (LBTC1) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a LightningBitcoin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť LightningBitcoin (LBTC1)

Čo môžete urobiť s LightningBitcoin

Vlastníctvo LightningBitcoin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup LightningBitcoin (LBTC1) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin Zdroj

Pre hlbšie pochopenie LightningBitcoin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna LightningBitcoin webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o LightningBitcoin

Akú hodnotu bude mať 1 LightningBitcoin v roku 2030?
Ak by hodnota LightningBitcoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do LightningBitcoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:08 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o LightningBitcoin

LBTC1 USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície LBTC1 s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s LBTC1 USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s LightningBitcoin (LBTC1) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem LightningBitcoin a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
LBTC1/USDT
$0.05198
$0.05198
+0.27%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$20.73

$0.00006980

$0.009644

$0.20520

$0.000010929

$0.20708

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

