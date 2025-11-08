Aktuálna dnešná cena LightningBitcoin je 0.05198USD. Trhová kapitalizácia LBTC1 je 0USD. Sledujte aktualizácie cien LBTC1 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena LightningBitcoin je 0.05198USD. Trhová kapitalizácia LBTC1 je 0USD. Sledujte aktualizácie cien LBTC1 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena LightningBitcoin (LBTC1) je $ 0.05198, s 0.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LBTC1 na USD konverzný kurz je $ 0.05198 za LBTC1.
LightningBitcoin sa v súčasnosti radí na #6902 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 LBTC1. Počas posledných 24 hodín sa LBTC1obchodovalo v rozmedzí od $ 0.04806 (low) do $ 0.05469 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1,037.530029296875, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05135513457072038.
V krátkodobom vývoji sa LBTC1 zmenilo o -0.24% za poslednú hodinu a o +6.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.88K.
LightningBitcoin (LBTC1) informácie o trhu
No.6902
$ 0.00
$ 54.88K
$ 388.08K
0.00
7,465,926
7,465,926
0.00%
2017-12-18 00:00:00
LBTC
Aktuálna trhová kapitalizácia LightningBitcoin je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.88K. Počet coinov v obehu LBTC1 je 0.00, pričom celková zásoba je 7465926. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 388.08K.
História cien LightningBitcoin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.04806
24 hod Low
$ 0.05469
24 hod High
$ 0.04806
$ 0.05469
$ 1,037.530029296875
$ 0.05135513457072038
-0.24%
+0.44%
+6.82%
+6.82%
LightningBitcoin (LBTC1) história cien USD
Sledujte zmeny cien LightningBitcoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0002277
+0.44%
30 dní
$ -0.00425
-7.56%
60 dní
$ -0.00888
-14.60%
90 dní
$ -0.02815
-35.14%
LightningBitcoin dnešná zmena ceny
Dnes LBTC1 zaznamenal zmenu o $ +0.0002277 (+0.44%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
LightningBitcoin zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00425 (-7.56%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
LightningBitcoin zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LBTC1 zmenu o $ -0.00888 (-14.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
LightningBitcoin zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02815 (-35.14%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby LightningBitcoin (LBTC1)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby LightningBitcoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny LightningBitcoin?
Several key factors influence LightningBitcoin (LBTC) prices:
1. Bitcoin correlation - LBTC often follows BTC price movements as a Bitcoin fork 2. Network adoption - Usage of Lightning Network features affects demand 3. Market sentiment - Overall crypto market conditions impact trading 4. Trading volume - Liquidity levels influence price stability 5. Exchange listings - Availability on major exchanges affects accessibility 6. Technical developments - Protocol upgrades and improvements 7. Regulatory news - Government policies toward cryptocurrencies 8. Competition - Performance relative to other Bitcoin forks and Layer 2 solutions
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu LightningBitcoin?
People want to know LightningBitcoin (LBTC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre LightningBitcoin
Cenová predikcia LightningBitcoin (LBTC1) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LBTC1 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia LightningBitcoin (LBTC1) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena LightningBitcoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne LightningBitcoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LBTC1 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na LightningBitcoin Cenové predikcie.
O LightningBitcoin
Litecoin Bitcoin (LBTC1) is a crypto asset that operates on a peer-to-peer basis, designed to facilitate digital transactions. It is a fork of the Bitcoin blockchain, aiming to offer faster transaction speeds and lower fees, while maintaining the robust security features of its parent chain. LBTC1 utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is generally considered more energy-efficient than the Proof-of-Work (PoW) model used by Bitcoin. The asset is typically used for online transactions, similar to how traditional currencies are used, and is also a part of broader digital asset trading and investment portfolios. It's important to note that while LBTC1 shares similarities with Bitcoin, it operates independently with its own unique features and benefits.
Čo je LightningBitcoin (LBTC1)
Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.
LightningBitcoin Zdroj
Pre hlbšie pochopenie LightningBitcoin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o LightningBitcoin
Akú hodnotu bude mať 1 LightningBitcoin v roku 2030?
Ak by hodnota LightningBitcoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do LightningBitcoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLightningBitcoin?
Dnešná cena LightningBitcoin je $ 0.05198. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je LightningBitcoin stále dobrou investíciou?
LightningBitcoin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LBTC1, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s LightningBitcoin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo LightningBitcoin v hodnote $ 54.88K.
Aká je aktuálna cena LightningBitcoin?
Živá cena LBTC1 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu LightningBitcoin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LBTC1, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu LightningBitcoin?
Cenu LBTC1 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,286.62
+2.46%
ETH
3,445.58
+4.49%
SOL
164.15
+5.62%
COAI
1.1923
+9.11%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LBTC1 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LBTC1/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena LightningBitcoin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena LightningBitcoin v tomto roku?
Cena LightningBitcoin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu LightningBitcoin (LBTC1).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:08 (UTC+8)
LightningBitcoin (LBTC1) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
