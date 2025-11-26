Lemmy The Bat (LBAI) tokenomika

Lemmy The Bat (LBAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lemmy The Bat (LBAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:03:07 (UTC+8)
USD

Lemmy The Bat (LBAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lemmy The Bat (LBAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 313.33K
$ 313.33K$ 313.33K
Celková ponuka:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
Počet coinov v obehu:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 313.33K
$ 313.33K$ 313.33K
Historické maximum:
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
Historické minimum:
$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443
Aktuálna cena:
$ 0.000004541
$ 0.000004541$ 0.000004541

Lemmy The Bat (LBAI) informácie

The first bat meme token that will fly with AI.

Oficiálna webová stránka:
https://lemmy-lbai.com
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Lemmy The Bat (LBAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lemmy The Bat (LBAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LBAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LBAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LBAI tokenomiku, preskúmajte cenu LBAI tokenu naživo!

Ako kúpiť LBAI

Máte záujem pridať Lemmy The Bat (LBAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LBAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Lemmy The Bat (LBAI) história cien

Analýza histórie cien LBAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LBAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LBAI asi smeruje? Naša LBAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov