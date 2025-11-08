BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Lemmy The Bat je 0.0000053USD. Trhová kapitalizácia LBAI je 365,700USD. Sledujte aktualizácie cien LBAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Zarábať

Lemmy The Bat Logo

Lemmy The Bat kurz (LBAI)

1 LBAI na USD aktuálnu cenu:

$0.0000053
+1.92%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:00 (UTC+8)

Dnešná cena Lemmy The Bat

Aktuálna dnešná cena Lemmy The Bat (LBAI) je $ 0.0000053, s 1.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LBAI na USD konverzný kurz je $ 0.0000053 za LBAI.

Lemmy The Bat sa v súčasnosti radí na #2578 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 365.70K, pričom počet coinov v obehu je 69.00B LBAI. Počas posledných 24 hodín sa LBAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000498 (low) do $ 0.00000648 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000142961223304784, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000069696303443.

V krátkodobom vývoji sa LBAI zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -27.50% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 19.43K.

Lemmy The Bat (LBAI) informácie o trhu

No.2578

$ 365.70K
$ 19.43K
$ 365.70K
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Lemmy The Bat je $ 365.70K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 19.43K. Počet coinov v obehu LBAI je 69.00B, pričom celková zásoba je 69000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 365.70K.

História cien Lemmy The Bat v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000498
24 hod Low
$ 0.00000648
24 hod High

$ 0.00000498
$ 0.00000648
$ 0.000142961223304784
$ 0.000000069696303443
0.00%

+1.92%

-27.50%

-27.50%

Lemmy The Bat (LBAI) história cien USD

Sledujte zmeny cien Lemmy The Bat za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000000998+1.92%
30 dní$ -0.00001298-71.01%
60 dní$ -0.0000506-90.52%
90 dní$ -0.0000447-89.40%
Lemmy The Bat dnešná zmena ceny

Dnes LBAI zaznamenal zmenu o $ +0.0000000998 (+1.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Lemmy The Bat zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00001298 (-71.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Lemmy The Bat zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LBAI zmenu o $ -0.0000506 (-90.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Lemmy The Bat zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000447 (-89.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lemmy The Bat (LBAI)?

Pozrite si Lemmy The Batstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Lemmy The Bat

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lemmy The Bat, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Lemmy The Bat?

Several factors influence Lemmy The Bat (LBAI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect LBAI pricing.

Supply & Demand: Token scarcity, trading volume, and holder behavior impact price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive value.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth influence perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect investor sentiment.

Technical Developments: Updates, roadmap progress, and technological improvements.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lemmy The Bat?

People want to know Lemmy The Bat (LBAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Lemmy The Bat

Cenová predikcia Lemmy The Bat (LBAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LBAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lemmy The Bat (LBAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Lemmy The Bat mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Ste pripravení začať s Lemmy The Bat? Nákup LBAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov.

Sprievodca – ako kúpiť Lemmy The Bat (LBAI)

Čo je Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Lemmy The Bat zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Lemmy The Bat webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Lemmy The Bat

Akú hodnotu bude mať 1 Lemmy The Bat v roku 2030?
Ak by hodnota Lemmy The Bat rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lemmy The Bat podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:00 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) dôležité aktualizácie v odvetví

Top správy

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

