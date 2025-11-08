Aktuálna dnešná cena Lemmy The Bat je 0.0000053USD. Trhová kapitalizácia LBAI je 365,700USD. Sledujte aktualizácie cien LBAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Lemmy The Bat je 0.0000053USD. Trhová kapitalizácia LBAI je 365,700USD. Sledujte aktualizácie cien LBAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Lemmy The Bat (LBAI) je $ 0.0000053, s 1.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LBAI na USD konverzný kurz je $ 0.0000053 za LBAI.
Lemmy The Bat sa v súčasnosti radí na #2578 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 365.70K, pričom počet coinov v obehu je 69.00B LBAI. Počas posledných 24 hodín sa LBAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000498 (low) do $ 0.00000648 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000142961223304784, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000069696303443.
V krátkodobom vývoji sa LBAI zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -27.50% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 19.43K.
Lemmy The Bat (LBAI) informácie o trhu
No.2578
$ 365.70K
$ 19.43K
$ 365.70K
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Lemmy The Bat je $ 365.70K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 19.43K. Počet coinov v obehu LBAI je 69.00B, pričom celková zásoba je 69000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 365.70K.
História cien Lemmy The Bat v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000498
24 hod Low
$ 0.00000648
24 hod High
$ 0.00000498
$ 0.00000648
$ 0.000142961223304784
$ 0.000000069696303443
0.00%
+1.92%
-27.50%
-27.50%
Lemmy The Bat (LBAI) história cien USD
Sledujte zmeny cien Lemmy The Bat za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000000998
+1.92%
30 dní
$ -0.00001298
-71.01%
60 dní
$ -0.0000506
-90.52%
90 dní
$ -0.0000447
-89.40%
Lemmy The Bat dnešná zmena ceny
Dnes LBAI zaznamenal zmenu o $ +0.0000000998 (+1.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Lemmy The Bat zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00001298 (-71.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Lemmy The Bat zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LBAI zmenu o $ -0.0000506 (-90.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Lemmy The Bat zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000447 (-89.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lemmy The Bat (LBAI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lemmy The Bat, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Lemmy The Bat?
Several factors influence Lemmy The Bat (LBAI) token prices:
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive value.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth influence perception.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect investor sentiment.
Technical Developments: Updates, roadmap progress, and technological improvements.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lemmy The Bat?
People want to know Lemmy The Bat (LBAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Lemmy The Bat
Cenová predikcia Lemmy The Bat (LBAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LBAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lemmy The Bat (LBAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Lemmy The Bat mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Lemmy The Bat v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LBAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Lemmy The Bat Cenové predikcie.
O Lemmy The Bat
LBAI is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate financial transactions and services within the digital asset ecosystem. LBAI's primary function is to serve as a utility token, enabling users to access various features and benefits within its associated platforms. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. Its issuance and supply model is decentralized, with the total supply determined by smart contracts on the Ethereum blockchain. LBAI's use cases typically involve transactional services and incentives within the platforms that adopt it.
Ako nakupovať a investovať Lemmy The Bat
Ste pripravení začať s Lemmy The Bat? Nákup LBAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Lemmy The Bat. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Lemmy The Bat (LBAI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 69.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Lemmy The Bat sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Lemmy The Bat
Vlastníctvo Lemmy The Bat vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Lemmy The Bat (LBAI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Lemmy The Bat
Akú hodnotu bude mať 1 Lemmy The Bat v roku 2030?
Ak by hodnota Lemmy The Bat rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lemmy The Bat podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLemmy The Bat?
Dnešná cena Lemmy The Bat je $ 0.0000053. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Lemmy The Bat stále dobrou investíciou?
Lemmy The Bat zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LBAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Lemmy The Bat?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Lemmy The Bat v hodnote $ 19.43K.
Aká je aktuálna cena Lemmy The Bat?
Živá cena LBAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Lemmy The Bat vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LBAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Lemmy The Bat?
Cenu LBAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,293.96
+2.47%
ETH
3,445.7
+4.49%
SOL
164.16
+5.63%
COAI
1.192
+9.08%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LBAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LBAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Lemmy The Bat pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Lemmy The Bat v tomto roku?
Cena Lemmy The Bat by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Lemmy The Bat (LBAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:00 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.