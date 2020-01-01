S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) informácie

The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Oficiálna webová stránka:
https://www.sslazio.it/en
Biela kniha:
https://research.binance.com/en/projects/lazio
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 13.78M
$ 13.78M
Celková ponuka:
$ 40.00M
$ 40.00M
Počet coinov v obehu:
$ 12.12M
$ 12.12M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 45.47M
$ 45.47M
Historické maximum:
$ 9.773
$ 9.773
Historické minimum:
$ 0.697246407754394
$ 0.697246407754394
Aktuálna cena:
$ 1.1368
$ 1.1368

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LAZIO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LAZIO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LAZIO tokenomiku, preskúmajte cenu LAZIO tokenu naživo!

Ako kúpiť LAZIO

Máte záujem pridať S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LAZIO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) história cien

Analýza histórie cien LAZIO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LAZIO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LAZIO asi smeruje? Naša LAZIO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.