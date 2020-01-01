Solayer (LAYER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Solayer (LAYER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Solayer (LAYER) informácie

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Oficiálna webová stránka:
https://www.solayer.org
Biela kniha:
https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc

Solayer (LAYER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Solayer (LAYER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 112.88M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 283.62M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 398.00M
Historické maximum:
$ 3.5684
Historické minimum:
$ 0.40515956868431846
Aktuálna cena:
$ 0.398
Solayer (LAYER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Solayer (LAYER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LAYER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LAYER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LAYER tokenomiku, preskúmajte cenu LAYER tokenu naživo!

Ako kúpiť LAYER

Máte záujem pridať Solayer (LAYER) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LAYER vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Solayer (LAYER) história cien

Analýza histórie cien LAYER pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LAYER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LAYER asi smeruje? Naša LAYER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.