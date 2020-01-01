Loomlay (LAY) tokenomika

Loomlay (LAY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Loomlay (LAY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.


Loomlay (LAY) informácie

Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams.

Oficiálna webová stránka:
https://loomlay.com/
Biela kniha:
https://dev.loomlay.com/
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xb89D354AD1b0d95a48b3De4607F75a8cD710c1bA

Loomlay (LAY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Loomlay (LAY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00

Celková ponuka:
$ 465.81M

Počet coinov v obehu:
$ 0.00

FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.58M

Historické maximum:
$ 0.0445

Historické minimum:
$ 0.002601434290529499

Aktuálna cena:
$ 0.00984
$ 0.00984$ 0.00984

Loomlay (LAY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Loomlay (LAY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LAY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LAY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LAY tokenomiku, preskúmajte cenu LAY tokenu naživo!

Ako kúpiť LAY

Máte záujem pridať Loomlay (LAY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LAY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Loomlay (LAY) história cien

Analýza histórie cien LAY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LAY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LAY asi smeruje? Naša LAY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.