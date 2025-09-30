Outlanders (LAND) tokenomika

Outlanders (LAND) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Outlanders (LAND) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:15:26 (UTC+8)
Outlanders (LAND) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Outlanders (LAND) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 714.00K
Historické maximum:
$ 0.0185
Historické minimum:
$ 0.00030495844570906
Aktuálna cena:
$ 0.000357
Outlanders (LAND) informácie

Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market.

Oficiálna webová stránka:
https://outlanders.com/
Biela kniha:
https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96

Outlanders (LAND) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Outlanders (LAND) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LAND tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LAND tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LAND tokenomiku, preskúmajte cenu LAND tokenu naživo!

Ako kúpiť LAND

Máte záujem pridať Outlanders (LAND) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LAND vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Outlanders (LAND) história cien

Analýza histórie cien LAND pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LAND cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LAND asi smeruje? Naša LAND stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

