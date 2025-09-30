LAKE (LAK3) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LAKE (LAK3) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:09:42 (UTC+8)
LAKE (LAK3) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LAKE (LAK3) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 199.03M
$ 199.03M$ 199.03M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 211.85M
$ 211.85M$ 211.85M
Historické maximum:
$ 1.6
$ 1.6$ 1.6
Historické minimum:
$ 0.19592064264773057
$ 0.19592064264773057$ 0.19592064264773057
Aktuálna cena:
$ 0.223
$ 0.223$ 0.223

LAKE (LAK3) informácie

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

Oficiálna webová stránka:
https://lak3.io/
Biela kniha:
https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e

LAKE (LAK3) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LAKE (LAK3) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LAK3 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LAK3 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LAK3 tokenomiku, preskúmajte cenu LAK3 tokenu naživo!

Ako kúpiť LAK3

Máte záujem pridať LAKE (LAK3) do svojho portfólia?

LAKE (LAK3) história cien

Analýza histórie cien LAK3 pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LAK3 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LAK3 asi smeruje? Naša LAK3 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

