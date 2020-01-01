LayerAI (LAI) tokenomika

LayerAI (LAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LayerAI (LAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

LayerAI (LAI) informácie

LayerAI, Yapay zeka devrimine güç veren ZK Katman-2 blok zinciridir.

Oficiálna webová stránka:
https://layerai.org/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/44fvUC89PJcFDNFFXXevaqMa5BXXCQXNGJRfTMiEQhBE

LayerAI (LAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LayerAI (LAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
Celková ponuka:
$ 6.10B
$ 6.10B$ 6.10B
Počet coinov v obehu:
$ 5.50B
$ 5.50B$ 5.50B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M
Historické maximum:
$ 0.094676
$ 0.094676$ 0.094676
Historické minimum:
$ 0.000304044377770481
$ 0.000304044377770481$ 0.000304044377770481
Aktuálna cena:
$ 0.0003652
$ 0.0003652$ 0.0003652

LayerAI (LAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LayerAI (LAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LAI tokenomiku, preskúmajte cenu LAI tokenu naživo!

Ako kúpiť LAI

Máte záujem pridať LayerAI (LAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

LayerAI (LAI) história cien

Analýza histórie cien LAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LAI asi smeruje? Naša LAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.