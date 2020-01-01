KulaDAO (KULA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o KulaDAO (KULA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
KulaDAO (KULA) informácie

KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.

Oficiálna webová stránka:
https://kula.com
Biela kniha:
https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600
Prieskumník blokov:
https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4

KulaDAO (KULA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre KulaDAO (KULA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.18B
$ 5.18B$ 5.18B
Historické maximum:
$ 0.94755
$ 0.94755$ 0.94755
Historické minimum:
$ 0.10766194258798904
$ 0.10766194258798904$ 0.10766194258798904
Aktuálna cena:
$ 0.51817
$ 0.51817$ 0.51817

KulaDAO (KULA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky KulaDAO (KULA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KULA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KULA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KULA tokenomiku, preskúmajte cenu KULA tokenu naživo!

Ako kúpiť KULA

Máte záujem pridať KulaDAO (KULA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KULA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

KulaDAO (KULA) história cien

Analýza histórie cien KULA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

KULA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KULA asi smeruje? Naša KULA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

