Aktuálna dnešná cena Keeta je 0.4038USD. Trhová kapitalizácia KTA je 176,507,465.58199821522USD. Sledujte aktualizácie cien KTA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Keeta Logo

Keeta kurz (KTA)

$0.4012
+6.92%1D
USD
Keeta (KTA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:53 (UTC+8)

Dnešná cena Keeta

Aktuálna dnešná cena Keeta (KTA) je $ 0.4038, s 6.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KTA na USD konverzný kurz je $ 0.4038 za KTA.

Keeta sa v súčasnosti radí na #235 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 176.51M, pričom počet coinov v obehu je 437.12M KTA. Počas posledných 24 hodín sa KTAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.3489 (low) do $ 0.4186 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.6916917214873683, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08456738547527073.

V krátkodobom vývoji sa KTA zmenilo o -1.95% za poslednú hodinu a o -1.08% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 228.41K.

Keeta (KTA) informácie o trhu

$ 176.51M
43.71%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Keeta je $ 176.51M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 228.41K. Počet coinov v obehu KTA je 437.12M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 403.80M.

História cien Keeta v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-1.95%

+6.92%

-1.08%

-1.08%

Keeta (KTA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Keeta za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.025966+6.92%
30 dní$ -0.1232-23.38%
60 dní$ -0.6422-61.40%
90 dní$ -0.0962-19.24%
Keeta dnešná zmena ceny

Dnes KTA zaznamenal zmenu o $ +0.025966 (+6.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Keeta zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1232 (-23.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Keeta zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KTA zmenu o $ -0.6422 (-61.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Keeta zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0962 (-19.24%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Keeta (KTA)?

Pozrite si Keetastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Keeta

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Keeta, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Keeta?

Several key factors influence Keeta (KTA) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact KTA valuation.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive fundamental value.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and feature releases influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks impact crypto market stability.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price discovery.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Keeta?

People want to know Keeta (KTA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre Keeta

Cenová predikcia Keeta (KTA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KTA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Keeta (KTA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Keeta mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Keeta v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KTA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

O Keeta

Kryptoin (KTA) is a cryptocurrency asset that aims to simplify the process of investing in digital assets. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. KTA's primary role is to serve as the native currency within the Kryptoin ecosystem, which includes a suite of financial services designed to make investing in cryptocurrencies more accessible and straightforward. These services include a decentralized exchange, a wallet, and an ETF system. KTA tokens are used for transaction fees within the platform, as well as for governance voting rights, allowing holders to influence the development and direction of the Kryptoin ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Keeta

Sprievodca – ako kúpiť Keeta (KTA)

Čo je Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Keeta

Akú hodnotu bude mať 1 Keeta v roku 2030?
Ak by hodnota Keeta rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Keeta podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Keeta (KTA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o Keeta

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

