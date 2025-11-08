Aktuálna dnešná cena Keeta je 0.4038USD. Trhová kapitalizácia KTA je 176,507,465.58199821522USD. Sledujte aktualizácie cien KTA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Keeta je 0.4038USD. Trhová kapitalizácia KTA je 176,507,465.58199821522USD. Sledujte aktualizácie cien KTA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Keeta (KTA) je $ 0.4038, s 6.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KTA na USD konverzný kurz je $ 0.4038 za KTA.
Keeta sa v súčasnosti radí na #235 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 176.51M, pričom počet coinov v obehu je 437.12M KTA. Počas posledných 24 hodín sa KTAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.3489 (low) do $ 0.4186 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.6916917214873683, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08456738547527073.
V krátkodobom vývoji sa KTA zmenilo o -1.95% za poslednú hodinu a o -1.08% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 228.41K.
Keeta (KTA) informácie o trhu
No.235
$ 176.51M
$ 228.41K
$ 403.80M
437.12M
1,000,000,000
1,000,000,000
43.71%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Keeta je $ 176.51M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 228.41K. Počet coinov v obehu KTA je 437.12M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 403.80M.
História cien Keeta v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.3489
24 hod Low
$ 0.4186
24 hod High
$ 0.3489
$ 0.4186
$ 1.6916917214873683
$ 0.08456738547527073
-1.95%
+6.92%
-1.08%
-1.08%
Keeta (KTA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Keeta za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.025966
+6.92%
30 dní
$ -0.1232
-23.38%
60 dní
$ -0.6422
-61.40%
90 dní
$ -0.0962
-19.24%
Keeta dnešná zmena ceny
Dnes KTA zaznamenal zmenu o $ +0.025966 (+6.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Keeta zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1232 (-23.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Keeta zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KTA zmenu o $ -0.6422 (-61.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Keeta zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0962 (-19.24%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Keeta (KTA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Keeta, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Keeta?
Several key factors influence Keeta (KTA) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies and legal frameworks impact crypto market stability.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price discovery.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Keeta?
People want to know Keeta (KTA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre Keeta
Cenová predikcia Keeta (KTA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KTA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Keeta (KTA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Keeta mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Keeta v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KTA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Keeta Cenové predikcie.
O Keeta
Kryptoin (KTA) is a cryptocurrency asset that aims to simplify the process of investing in digital assets. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. KTA's primary role is to serve as the native currency within the Kryptoin ecosystem, which includes a suite of financial services designed to make investing in cryptocurrencies more accessible and straightforward. These services include a decentralized exchange, a wallet, and an ETF system. KTA tokens are used for transaction fees within the platform, as well as for governance voting rights, allowing holders to influence the development and direction of the Kryptoin ecosystem.
Ako nakupovať a investovať Keeta
Ste pripravení začať s Keeta? Nákup KTA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Keeta. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Keeta (KTA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 437.12M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Keeta sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Keeta
Vlastníctvo Keeta vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Keeta rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Keeta podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíKeeta?
Dnešná cena Keeta je $ 0.4038. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Keeta stále dobrou investíciou?
Keeta zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do KTA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Keeta?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Keeta v hodnote $ 228.41K.
Aká je aktuálna cena Keeta?
Živá cena KTA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Keeta vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena KTA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Keeta?
Cenu KTA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,293.96
+2.47%
ETH
3,445.7
+4.49%
SOL
164.16
+5.63%
COAI
1.192
+9.08%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre KTA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár KTA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Keeta pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Keeta v tomto roku?
Cena Keeta by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Keeta (KTA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:53 (UTC+8)
Keeta (KTA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.