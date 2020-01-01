Kromatika (KROM) tokenomika

Kromatika (KROM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Kromatika (KROM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Kromatika (KROM) informácie

Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

Oficiálna webová stránka:
https://kromatika.finance
Biela kniha:
https://docs.kromatika.finance/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789

Kromatika (KROM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Kromatika (KROM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 837.09K
$ 837.09K$ 837.09K
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 80.28M
$ 80.28M$ 80.28M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
Historické maximum:
$ 0.09099
$ 0.09099$ 0.09099
Historické minimum:
$ 0.005198061460515617
$ 0.005198061460515617$ 0.005198061460515617
Aktuálna cena:
$ 0.010427
$ 0.010427$ 0.010427

Kromatika (KROM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Kromatika (KROM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KROM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KROM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KROM tokenomiku, preskúmajte cenu KROM tokenu naživo!

Ako kúpiť KROM

Máte záujem pridať Kromatika (KROM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KROM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Kromatika (KROM) história cien

Analýza histórie cien KROM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

KROM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KROM asi smeruje? Naša KROM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.