OFFICIAL K-POP (KPOP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o OFFICIAL K-POP (KPOP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:15:09 (UTC+8)
USD

OFFICIAL K-POP (KPOP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OFFICIAL K-POP (KPOP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 973.93K
Celková ponuka:
$ 8.00B
Počet coinov v obehu:
$ 6.48B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.20M
Historické maximum:
$ 0.0004226
Historické minimum:
$ 0.000002025104729961
Aktuálna cena:
$ 0.0001502
OFFICIAL K-POP (KPOP) informácie

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

Oficiálna webová stránka:
https://www.officialkpop.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xea36Af87Df952fd4c9A05Cd792d370909Bbda8DB

OFFICIAL K-POP (KPOP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OFFICIAL K-POP (KPOP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KPOP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KPOP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KPOP tokenomiku, preskúmajte cenu KPOP tokenu naživo!

Ako kúpiť KPOP

Máte záujem pridať OFFICIAL K-POP (KPOP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KPOP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

OFFICIAL K-POP (KPOP) história cien

Analýza histórie cien KPOP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

KPOP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KPOP asi smeruje? Naša KPOP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

