Aktuálna dnešná cena OFFICIAL K-POP (KPOP) je $ 0.0002604, s 1.87% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KPOP na USD konverzný kurz je $ 0.0002604 za KPOP.
OFFICIAL K-POP sa v súčasnosti radí na #1874 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.69M, pričom počet coinov v obehu je 6.48B KPOP. Počas posledných 24 hodín sa KPOPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002544 (low) do $ 0.0002608 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.001003499785734869, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000002025104729961.
V krátkodobom vývoji sa KPOP zmenilo o +0.07% za poslednú hodinu a o -0.69% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 27.28K.
OFFICIAL K-POP (KPOP) informácie o trhu
$ 1.69M
$ 27.28K
$ 2.08M
6.48B
8,000,000,000
8,000,000,000
81.05%
Aktuálna trhová kapitalizácia OFFICIAL K-POP je $ 1.69M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 27.28K. Počet coinov v obehu KPOP je 6.48B, pričom celková zásoba je 8000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.08M.
História cien OFFICIAL K-POP v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0002544
24 hod Low
$ 0.0002608
24 hod High
$ 0.0002544
$ 0.0002608
$ 0.001003499785734869
$ 0.000002025104729961
+0.07%
+1.87%
-0.69%
-0.69%
OFFICIAL K-POP (KPOP) história cien USD
Sledujte zmeny cien OFFICIAL K-POP za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00000478
+1.87%
30 dní
$ -0.0000644
-19.83%
60 dní
$ -0.0001244
-32.33%
90 dní
$ +0.0001104
+73.60%
OFFICIAL K-POP dnešná zmena ceny
Dnes KPOP zaznamenal zmenu o $ +0.00000478 (+1.87%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
OFFICIAL K-POP zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000644 (-19.83%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
OFFICIAL K-POP zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KPOP zmenu o $ -0.0001244 (-32.33%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
OFFICIAL K-POP zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0001104 (+73.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OFFICIAL K-POP (KPOP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OFFICIAL K-POP, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny OFFICIAL K-POP?
Several factors influence K-POP cryptocurrency prices:
1. Fan engagement and community activity - Active fanbase drives demand 2. Partnership announcements with entertainment companies or artists 3. Market sentiment toward entertainment-related tokens 4. Overall crypto market trends and Bitcoin performance 5. Token utility and use cases within K-POP ecosystem 6. Trading volume and liquidity on exchanges 7. Social media buzz and celebrity endorsements 8. Regulatory news affecting crypto markets 9. Technical developments and platform updates 10. Supply and tokenomics structure
Like other cryptocurrencies, K-POP tokens are highly volatile and speculative investments influenced by both crypto-specific and entertainment industry factors.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OFFICIAL K-POP?
People want to know OFFICIAL K-POP (KPOP) token price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. As a cryptocurrency, KPOP price fluctuates constantly, so real-time data helps investors buy/sell at optimal moments, assess gains/losses, and make informed financial choices in the volatile crypto market.
Cenové predikcie pre OFFICIAL K-POP
Cenová predikcia OFFICIAL K-POP (KPOP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KPOP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OFFICIAL K-POP (KPOP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OFFICIAL K-POP mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OFFICIAL K-POP v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KPOP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OFFICIAL K-POP Cenové predikcie.
O OFFICIAL K-POP
KPOP is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily utilized as a medium of exchange in the entertainment industry, specifically in the Korean pop music (K-pop) sector. KPOP aims to streamline transactions and foster a more direct relationship between artists, fans, and industry stakeholders by leveraging blockchain technology's transparency and security. It operates on a decentralized platform, ensuring that all transactions are transparent and immutable. The asset's issuance and supply model is based on the Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. KPOP's typical uses include purchasing merchandise, concert tickets, and exclusive content, thereby enhancing fan engagement in the K-pop industry.
Čo je OFFICIAL K-POP (KPOP)
The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.
OFFICIAL K-POP Zdroj
Pre hlbšie pochopenie OFFICIAL K-POP zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OFFICIAL K-POP
Akú hodnotu bude mať 1 OFFICIAL K-POP v roku 2030?
Ak by hodnota OFFICIAL K-POP rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OFFICIAL K-POP podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOFFICIAL K-POP?
Dnešná cena OFFICIAL K-POP je $ 0.0002604. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OFFICIAL K-POP stále dobrou investíciou?
OFFICIAL K-POP zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do KPOP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OFFICIAL K-POP?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OFFICIAL K-POP v hodnote $ 27.28K.
Aká je aktuálna cena OFFICIAL K-POP?
Živá cena KPOP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OFFICIAL K-POP vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena KPOP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OFFICIAL K-POP?
Cenu KPOP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,294.88
+2.47%
ETH
3,445.9
+4.50%
SOL
164.15
+5.62%
COAI
1.1867
+8.60%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre KPOP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár KPOP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena OFFICIAL K-POP pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena OFFICIAL K-POP v tomto roku?
Cena OFFICIAL K-POP by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu OFFICIAL K-POP (KPOP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:46 (UTC+8)
