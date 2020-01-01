Keep3rV1 (KP3R) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Keep3rV1 (KP3R) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Keep3rV1 (KP3R) informácie

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Oficiálna webová stránka:
https://keep3r.network/
Biela kniha:
https://docs.keep3r.network/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq

Keep3rV1 (KP3R) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Keep3rV1 (KP3R) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
Celková ponuka:
$ 425.18K
$ 425.18K$ 425.18K
Počet coinov v obehu:
$ 425.18K
$ 425.18K$ 425.18K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
Historické maximum:
$ 2,063.04
$ 2,063.04$ 2,063.04
Historické minimum:
$ 4.047328345227715
$ 4.047328345227715$ 4.047328345227715
Aktuálna cena:
$ 4.485
$ 4.485$ 4.485

Keep3rV1 (KP3R) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Keep3rV1 (KP3R) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KP3R tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KP3R tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KP3R tokenomiku, preskúmajte cenu KP3R tokenu naživo!

Ako kúpiť KP3R

Máte záujem pridať Keep3rV1 (KP3R) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KP3R vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Keep3rV1 (KP3R) história cien

Analýza histórie cien KP3R pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

KP3R cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KP3R asi smeruje? Naša KP3R stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.