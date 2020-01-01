Kori The Pom (KORI) tokenomika

Kori The Pom (KORI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Kori The Pom (KORI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Kori The Pom (KORI) informácie

A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers.

Oficiálna webová stránka:
https://www.pomkori.fun
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/HtTYHz1Kf3rrQo6AqDLmss7gq5WrkWAaXn3tupUZbonk

Kori The Pom (KORI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Kori The Pom (KORI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 15.29M
$ 15.29M$ 15.29M
Historické maximum:
$ 0.060189
$ 0.060189$ 0.060189
Historické minimum:
$ 0.001561427322711944
$ 0.001561427322711944$ 0.001561427322711944
Aktuálna cena:
$ 0.015289
$ 0.015289$ 0.015289

Kori The Pom (KORI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Kori The Pom (KORI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KORI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KORI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KORI tokenomiku, preskúmajte cenu KORI tokenu naživo!

Ako kúpiť KORI

Máte záujem pridať Kori The Pom (KORI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KORI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Kori The Pom (KORI) história cien

Analýza histórie cien KORI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

KORI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KORI asi smeruje? Naša KORI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.