Aktuálna dnešná cena CyberKongz (KONG) je $ 0.00334, s 0.30% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KONG na USD konverzný kurz je $ 0.00334 za KONG.
CyberKongz sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- KONG. Počas posledných 24 hodín sa KONGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00328 (low) do $ 0.00345 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa KONG zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +4.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 139.72K.
CyberKongz (KONG) informácie o trhu
$ 139.72K
$ 3.34M
1,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia CyberKongz je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 139.72K. Počet coinov v obehu KONG je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.34M.
História cien CyberKongz v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00328
24 hod Low
$ 0.00345
24 hod High
$ 0.00328
$ 0.00345
--
--
0.00%
+0.30%
+4.04%
+4.04%
CyberKongz (KONG) história cien USD
Sledujte zmeny cien CyberKongz za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00001
+0.30%
30 dní
$ -0.00535
-61.57%
60 dní
$ -0.01666
-83.30%
90 dní
$ -0.01666
-83.30%
CyberKongz dnešná zmena ceny
Dnes KONG zaznamenal zmenu o $ +0.00001 (+0.30%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
CyberKongz zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00535 (-61.57%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
CyberKongz zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KONG zmenu o $ -0.01666 (-83.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
CyberKongz zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01666 (-83.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby CyberKongz (KONG)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby CyberKongz, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny CyberKongz?
CyberKongz (KONG) prices are influenced by several key factors:
1. NFT market sentiment and overall demand for digital collectibles 2. Utility and gaming features within the CyberKongz ecosystem 3. Rarity and traits of individual NFTs affecting floor prices 4. Community engagement and social media buzz 5. Partnership announcements and platform integrations 6. General cryptocurrency market conditions and ETH price movements 7. Trading volume and liquidity on NFT marketplaces like OpenSea 8. Roadmap updates and new feature releases 9. Celebrity endorsements or high-profile purchases 10. Broader adoption of play-to-earn gaming models
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu CyberKongz?
People want to know CyberKongz KONG price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. As an NFT-backed token, KONG's price volatility attracts traders seeking profit.
Cenové predikcie pre CyberKongz
Cenová predikcia CyberKongz (KONG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KONG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CyberKongz (KONG) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena CyberKongz mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne CyberKongz v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KONG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na CyberKongz Cenové predikcie.
O CyberKongz
KONG (KONG) is a unique crypto asset that combines physical and digital elements. It is a physical banknote with an embedded chip that contains a specific amount of KONG cryptocurrency. The purpose of KONG is to bridge the gap between the physical and digital worlds, providing a tangible form of digital currency that can be used in real-world transactions. The KONG banknotes are designed to be durable and waterproof, with the embedded chip protected by a layer of tamper-evident holographic film. The issuance of KONG is controlled by a smart contract on the Ethereum blockchain, which ensures transparency and security. Typical uses of KONG include payments and transactions in both online and offline environments.
Čo je CyberKongz (KONG)
CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products
CyberKongz Zdroj
Pre hlbšie pochopenie CyberKongz zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota CyberKongz rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CyberKongz podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCyberKongz?
Dnešná cena CyberKongz je $ 0.00334. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je CyberKongz stále dobrou investíciou?
CyberKongz zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do KONG, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s CyberKongz?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo CyberKongz v hodnote $ 139.72K.
Aká je aktuálna cena CyberKongz?
Živá cena KONG sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu CyberKongz vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena KONG, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu CyberKongz?
Cenu KONG ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,294.88
+2.47%
ETH
3,445.9
+4.50%
SOL
164.15
+5.62%
COAI
1.1867
+8.60%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena CyberKongz v tomto roku?
Cena CyberKongz by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu CyberKongz (KONG).
CyberKongz (KONG) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.