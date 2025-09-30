Koma Inu (KOMA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Koma Inu (KOMA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:09:00 (UTC+8)
USD

Koma Inu (KOMA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Koma Inu (KOMA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.42M
Celková ponuka:
$ 605.95M
Počet coinov v obehu:
$ 489.75M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 19.24M
Historické maximum:
$ 0.2022
Historické minimum:
$ 0.002571199651579896
Aktuálna cena:
$ 0.01924
Koma Inu (KOMA) informácie

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Oficiálna webová stránka:
https://komabnb.com
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19

Koma Inu (KOMA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Koma Inu (KOMA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KOMA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KOMA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KOMA tokenomiku, preskúmajte cenu KOMA tokenu naživo!

Ako kúpiť KOMA

Máte záujem pridať Koma Inu (KOMA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KOMA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Koma Inu (KOMA) história cien

Analýza histórie cien KOMA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

KOMA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KOMA asi smeruje? Naša KOMA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

