Aktuálna dnešná cena KoKoK The Roach je 0.01461USD. Trhová kapitalizácia KOKOK je --USD. Sledujte aktualizácie cien KOKOK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena KoKoK The Roach je 0.01461USD. Trhová kapitalizácia KOKOK je --USD. Sledujte aktualizácie cien KOKOK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena KoKoK The Roach (KOKOK) je $ 0.01461, s 3.83% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KOKOK na USD konverzný kurz je $ 0.01461 za KOKOK.
KoKoK The Roach sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- KOKOK. Počas posledných 24 hodín sa KOKOKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.013 (low) do $ 0.01516 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa KOKOK zmenilo o +0.48% za poslednú hodinu a o -20.65% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.86K.
KoKoK The Roach (KOKOK) informácie o trhu
--
----
$ 57.86K
$ 57.86K$ 57.86K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia KoKoK The Roach je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.86K. Počet coinov v obehu KOKOK je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien KoKoK The Roach v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
24 hod Low
$ 0.01516
$ 0.01516$ 0.01516
24 hod High
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
$ 0.01516
$ 0.01516$ 0.01516
--
----
--
----
+0.48%
+3.83%
-20.65%
-20.65%
KoKoK The Roach (KOKOK) história cien USD
Sledujte zmeny cien KoKoK The Roach za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0005389
+3.83%
30 dní
$ -0.01609
-52.42%
60 dní
$ -0.03921
-72.86%
90 dní
$ -0.09289
-86.41%
KoKoK The Roach dnešná zmena ceny
Dnes KOKOK zaznamenal zmenu o $ +0.0005389 (+3.83%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
KoKoK The Roach zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01609 (-52.42%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
KoKoK The Roach zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KOKOK zmenu o $ -0.03921 (-72.86%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
KoKoK The Roach zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.09289 (-86.41%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby KoKoK The Roach (KOKOK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby KoKoK The Roach, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny KoKoK The Roach?
Several factors influence KOKOK token prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Community engagement and social media buzz 4. Development updates and roadmap progress 5. Overall cryptocurrency market trends 6. Supply and demand dynamics 7. Partnerships and collaborations 8. Regulatory news affecting meme coins 9. Whale movements and large transactions 10. Exchange listings and delistings
As a meme token, KOKOK is particularly sensitive to social media trends and community-driven hype cycles.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu KoKoK The Roach?
People want to know KOKOK price today for several key reasons:
1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal times and maximize profits.
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value to assess performance and make informed decisions.
3. Market timing - Price movements help determine entry/exit points for potential investments.
4. FOMO/speculation - Fear of missing out drives interest in trending or volatile tokens.
5. Risk management - Current prices help calculate position sizes and stop-loss levels.
6. Profit taking - Knowing when to cash out gains based on price targets.
Cenové predikcie pre KoKoK The Roach
Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KOKOK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena KoKoK The Roach mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne KoKoK The Roach v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KOKOK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na KoKoK The Roach Cenové predikcie.
O KoKoK The Roach
KOKOK is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets globally without the need for an intermediary. KOKOK employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. KOKOK's ecosystem supports a variety of applications, including decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain-based services, highlighting its versatility and adaptability in the rapidly evolving digital asset space.
KOKOK is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets globally without the need for an intermediary. KOKOK employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. KOKOK's ecosystem supports a variety of applications, including decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain-based services, highlighting its versatility and adaptability in the rapidly evolving digital asset space.
Ako nakupovať a investovať KoKoK The Roach
Ste pripravení začať s KoKoK The Roach? Nákup KOKOK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom KoKoK The Roach. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu KoKoK The Roach (KOKOK) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a KoKoK The Roach sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s KoKoK The Roach
Vlastníctvo KoKoK The Roach vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup KoKoK The Roach (KOKOK) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o KoKoK The Roach
Akú hodnotu bude mať 1 KoKoK The Roach v roku 2030?
Ak by hodnota KoKoK The Roach rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do KoKoK The Roach podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíKoKoK The Roach?
Dnešná cena KoKoK The Roach je $ 0.01461. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je KoKoK The Roach stále dobrou investíciou?
KoKoK The Roach zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do KOKOK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s KoKoK The Roach?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo KoKoK The Roach v hodnote $ 57.86K.
Aká je aktuálna cena KoKoK The Roach?
Živá cena KOKOK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu KoKoK The Roach vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena KOKOK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu KoKoK The Roach?
Cenu KOKOK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,255.44
+2.43%
ETH
3,445.34
+4.48%
SOL
164.02
+5.54%
COAI
1.181
+8.08%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre KOKOK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár KOKOK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena KoKoK The Roach pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena KoKoK The Roach v tomto roku?
Cena KoKoK The Roach by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu KoKoK The Roach (KOKOK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:32 (UTC+8)
KoKoK The Roach (KOKOK) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.