Aktuálna dnešná cena KoKoK The Roach je 0.01461USD. Trhová kapitalizácia KOKOK je --USD. Sledujte aktualizácie cien KOKOK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

KoKoK The Roach Logo

KoKoK The Roach kurz (KOKOK)

1 KOKOK na USD aktuálnu cenu:

+3.83%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:32 (UTC+8)

Dnešná cena KoKoK The Roach

Aktuálna dnešná cena KoKoK The Roach (KOKOK) je $ 0.01461, s 3.83% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KOKOK na USD konverzný kurz je $ 0.01461 za KOKOK.

KoKoK The Roach sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- KOKOK. Počas posledných 24 hodín sa KOKOKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.013 (low) do $ 0.01516 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa KOKOK zmenilo o +0.48% za poslednú hodinu a o -20.65% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.86K.

KoKoK The Roach (KOKOK) informácie o trhu

$ 57.86K
$ 0.00
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia KoKoK The Roach je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.86K. Počet coinov v obehu KOKOK je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien KoKoK The Roach v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+0.48%

+3.83%

-20.65%

-20.65%

KoKoK The Roach (KOKOK) história cien USD

Sledujte zmeny cien KoKoK The Roach za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0005389+3.83%
30 dní$ -0.01609-52.42%
60 dní$ -0.03921-72.86%
90 dní$ -0.09289-86.41%
KoKoK The Roach dnešná zmena ceny

Dnes KOKOK zaznamenal zmenu o $ +0.0005389 (+3.83%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

KoKoK The Roach zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01609 (-52.42%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

KoKoK The Roach zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KOKOK zmenu o $ -0.03921 (-72.86%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

KoKoK The Roach zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.09289 (-86.41%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby KoKoK The Roach (KOKOK)?

Pozrite si KoKoK The Roachstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre KoKoK The Roach

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby KoKoK The Roach, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny KoKoK The Roach?

Several factors influence KOKOK token prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Development updates and roadmap progress
5. Overall cryptocurrency market trends
6. Supply and demand dynamics
7. Partnerships and collaborations
8. Regulatory news affecting meme coins
9. Whale movements and large transactions
10. Exchange listings and delistings

As a meme token, KOKOK is particularly sensitive to social media trends and community-driven hype cycles.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu KoKoK The Roach?

People want to know KOKOK price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal times and maximize profits.

2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value to assess performance and make informed decisions.

3. Market timing - Price movements help determine entry/exit points for potential investments.

4. FOMO/speculation - Fear of missing out drives interest in trending or volatile tokens.

5. Risk management - Current prices help calculate position sizes and stop-loss levels.

6. Profit taking - Knowing when to cash out gains based on price targets.

Cenové predikcie pre KoKoK The Roach

Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KOKOK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena KoKoK The Roach mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne KoKoK The Roach v rokoch 2025 – 2026?

O KoKoK The Roach

KOKOK is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets globally without the need for an intermediary. KOKOK employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. KOKOK's ecosystem supports a variety of applications, including decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain-based services, highlighting its versatility and adaptability in the rapidly evolving digital asset space.

Čo je KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach Zdroj

Pre hlbšie pochopenie KoKoK The Roach zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o KoKoK The Roach

Akú hodnotu bude mať 1 KoKoK The Roach v roku 2030?
Ak by hodnota KoKoK The Roach rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do KoKoK The Roach podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:32 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o KoKoK The Roach

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

