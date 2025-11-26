Kyuzos Friends (KO) tokenomika
Kyuzos Friends (KO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Kyuzos Friends (KO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Kyuzos Friends (KO) informácie
Kyuzo’s Friends is an officially licensed AI-driven social game built by KeyOrigin platform and currently the #1 game project on the Sui blockchain. It also operates on LINE Mini App, bringing Web2 users seamlessly into Web3 through light social gameplay, dice mechanics, and collectible cards. All in-game assets can be transparently owned and traded on-chain.
Key Origin is a global IP platform offering official licensing, co-development, AI creator tools, and digital asset trading. Kyuzo’s Friends serves as its flagship product, with more licensed worlds and interoperable IP ecosystems planned for expansion.
The team recently closed an $11M funding round, backed by DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, and LBank Labs, accelerating global growth and ecosystem development.
Kyuzos Friends (KO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Kyuzos Friends (KO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet KO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu KO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili KO tokenomiku, preskúmajte cenu KO tokenu naživo!
Ako kúpiť KO
Máte záujem pridať Kyuzos Friends (KO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Kyuzos Friends (KO) história cien
Analýza histórie cien KO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
KO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam KO asi smeruje? Naša KO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Kyuzos Friends (KO)
Suma
1 KO = 0.02056 USD
Obchodujte Kyuzos Friends (KO)
HOT
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Najvyšší objem
Kryptomeny s najvyšším objemom obchodovania
Novo pridané
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Top ziskové kryptomeny
24 h top ziskové kryptomeny, na ktoré by si mal dať pozor každý obchodník