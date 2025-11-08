BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena KMDOLD je --USD. Trhová kapitalizácia KMDOLD je --USD. Sledujte aktualizácie cien KMDOLD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena KMDOLD je --USD. Trhová kapitalizácia KMDOLD je --USD. Sledujte aktualizácie cien KMDOLD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o KMDOLD

KMDOLD informácie o cene

Čo je KMDOLD

KMDOLD biela kniha

KMDOLD oficiálna webová stránka

KMDOLD tokenomika

KMDOLD predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

KMDOLD Logo

KMDOLD kurz (KMDOLD)

Nezaradené

USD
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:37:49 (UTC+8)

Dnešná cena KMDOLD

Aktuálna dnešná cena KMDOLD (KMDOLD) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KMDOLD na USD konverzný kurz je -- za KMDOLD.

KMDOLD sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- KMDOLD. Počas posledných 24 hodín sa KMDOLDobchodovalo v rozmedzí od -- (low) do -- (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa KMDOLD zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -- počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

KMDOLD (KMDOLD) informácie o trhu

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Aktuálna trhová kapitalizácia KMDOLD je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu KMDOLD je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien KMDOLD v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
--
----
24 hod Low
--
----
24 hod High

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

KMDOLD (KMDOLD) história cien USD

Sledujte zmeny cien KMDOLD za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
No Data
KMDOLD dnešná zmena ceny

Dnes KMDOLD zaznamenal zmenu o -- (--), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

KMDOLD zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o -- (--), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

KMDOLD zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KMDOLD zmenu o -- (--), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

KMDOLD zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o -- (--), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Cenové predikcie pre KMDOLD

Cenová predikcia KMDOLD (KMDOLD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KMDOLD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia KMDOLD (KMDOLD) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena KMDOLD mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne KMDOLD v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KMDOLD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na KMDOLD Cenové predikcie.

KMDOLD Zdroj

Pre hlbšie pochopenie KMDOLD zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna KMDOLD webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o KMDOLD

Akú hodnotu bude mať 1 KMDOLD v roku 2030?
Ak by hodnota KMDOLD rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do KMDOLD podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:37:49 (UTC+8)

KMDOLD (KMDOLD) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o KMDOLD

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.19
$22.19$22.19

+121.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005686
$0.00005686$0.00005686

+1,037.20%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1592
$0.1592$0.1592

+218.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009982
$0.009982$0.009982

+149.55%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012106
$0.000012106$0.000012106

+101.76%

Humanity

Humanity

H

$0.23683
$0.23683$0.23683

+66.52%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

KMDOLD-na-USD kalkulačka

Suma

KMDOLD
KMDOLD
USD
USD

1 KMDOLD = -- USD