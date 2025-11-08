Aktuálna dnešná cena KLK Foundation je 0.4376USD. Trhová kapitalizácia KLK je 43,760,000USD. Sledujte aktualizácie cien KLK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena KLK Foundation je 0.4376USD. Trhová kapitalizácia KLK je 43,760,000USD. Sledujte aktualizácie cien KLK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena KLK Foundation (KLK) je $ 0.4376, s 0.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KLK na USD konverzný kurz je $ 0.4376 za KLK.
KLK Foundation sa v súčasnosti radí na #505 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 43.76M, pričom počet coinov v obehu je 100.00M KLK. Počas posledných 24 hodín sa KLKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.4345 (low) do $ 0.4501 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.631953236889443, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.35187983578947896.
V krátkodobom vývoji sa KLK zmenilo o -1.51% za poslednú hodinu a o -6.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 443.72K.
KLK Foundation (KLK) informácie o trhu
No.505
$ 43.76M
$ 443.72K
$ 437.60M
100.00M
1,000,000,000
100,000,000
10.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia KLK Foundation je $ 43.76M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 443.72K. Počet coinov v obehu KLK je 100.00M, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 437.60M.
História cien KLK Foundation v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.4345
24 hod Low
$ 0.4501
24 hod High
$ 0.4345
$ 0.4501
$ 0.631953236889443
$ 0.35187983578947896
-1.51%
-0.91%
-6.22%
-6.22%
KLK Foundation (KLK) história cien USD
Sledujte zmeny cien KLK Foundation za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.004056
-0.91%
30 dní
$ -0.0402
-8.42%
60 dní
$ -0.0515
-10.53%
90 dní
$ -0.0539
-10.97%
KLK Foundation dnešná zmena ceny
Dnes KLK zaznamenal zmenu o $ -0.004056 (-0.91%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
KLK Foundation zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0402 (-8.42%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
KLK Foundation zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KLK zmenu o $ -0.0515 (-10.53%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
KLK Foundation zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0539 (-10.97%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby KLK Foundation (KLK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby KLK Foundation, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny KLK Foundation?
KLK Foundation token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly affect price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem development drive demand.
Regulatory News: Government policies and compliance updates can cause price volatility.
Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation, and institutional investment trends impact crypto markets generally.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu KLK Foundation?
People want to know KLK Foundation (KLK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.
Cenové predikcie pre KLK Foundation
Cenová predikcia KLK Foundation (KLK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KLK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia KLK Foundation (KLK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena KLK Foundation mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
O KLK Foundation
KLK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions, making it suitable for everyday use in online and offline purchases. The KLK blockchain uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on staking, where holders can earn additional KLK by participating in network validation. In the broader cryptocurrency ecosystem, KLK is recognized for its focus on usability and accessibility, aiming to make digital payments more convenient and inclusive for users around the world.
Vlastníctvo KLK Foundation vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup KLK Foundation (KLK) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Čo je KLK Foundation (KLK)
The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.
KLK Foundation Zdroj
Pre hlbšie pochopenie KLK Foundation zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o KLK Foundation
Akú hodnotu bude mať 1 KLK Foundation v roku 2030?
Ak by hodnota KLK Foundation rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do KLK Foundation podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíKLK Foundation?
Dnešná cena KLK Foundation je $ 0.4376. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je KLK Foundation stále dobrou investíciou?
KLK Foundation zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do KLK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s KLK Foundation?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo KLK Foundation v hodnote $ 443.72K.
Aká je aktuálna cena KLK Foundation?
Živá cena KLK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu KLK Foundation vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena KLK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu KLK Foundation?
Cenu KLK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre KLK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár KLK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena KLK Foundation pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena KLK Foundation v tomto roku?
Cena KLK Foundation by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu KLK Foundation (KLK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:24 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.