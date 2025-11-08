BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena KLK Foundation je 0.4376USD. Trhová kapitalizácia KLK je 43,760,000USD. Sledujte aktualizácie cien KLK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena KLK Foundation je 0.4376USD. Trhová kapitalizácia KLK je 43,760,000USD. Sledujte aktualizácie cien KLK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o KLK

KLK informácie o cene

Čo je KLK

KLK biela kniha

KLK oficiálna webová stránka

KLK tokenomika

KLK predpoveď cien

KLK história

KLK Sprievodca nákupom

KLK-na-fiat prevodník mien

KLK spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

KLK Foundation Logo

KLK Foundation kurz (KLK)

1 KLK na USD aktuálnu cenu:

$0.4368
$0.4368$0.4368
-0.92%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:24 (UTC+8)

Dnešná cena KLK Foundation

Aktuálna dnešná cena KLK Foundation (KLK) je $ 0.4376, s 0.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KLK na USD konverzný kurz je $ 0.4376 za KLK.

KLK Foundation sa v súčasnosti radí na #505 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 43.76M, pričom počet coinov v obehu je 100.00M KLK. Počas posledných 24 hodín sa KLKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.4345 (low) do $ 0.4501 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.631953236889443, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.35187983578947896.

V krátkodobom vývoji sa KLK zmenilo o -1.51% za poslednú hodinu a o -6.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 443.72K.

KLK Foundation (KLK) informácie o trhu

No.505

$ 43.76M
$ 43.76M$ 43.76M

$ 443.72K
$ 443.72K$ 443.72K

$ 437.60M
$ 437.60M$ 437.60M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia KLK Foundation je $ 43.76M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 443.72K. Počet coinov v obehu KLK je 100.00M, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 437.60M.

História cien KLK Foundation v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.4345
$ 0.4345$ 0.4345
24 hod Low
$ 0.4501
$ 0.4501$ 0.4501
24 hod High

$ 0.4345
$ 0.4345$ 0.4345

$ 0.4501
$ 0.4501$ 0.4501

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-1.51%

-0.91%

-6.22%

-6.22%

KLK Foundation (KLK) história cien USD

Sledujte zmeny cien KLK Foundation za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.004056-0.91%
30 dní$ -0.0402-8.42%
60 dní$ -0.0515-10.53%
90 dní$ -0.0539-10.97%
KLK Foundation dnešná zmena ceny

Dnes KLK zaznamenal zmenu o $ -0.004056 (-0.91%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

KLK Foundation zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0402 (-8.42%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

KLK Foundation zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KLK zmenu o $ -0.0515 (-10.53%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

KLK Foundation zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0539 (-10.97%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby KLK Foundation (KLK)?

Pozrite si KLK Foundationstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre KLK Foundation

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby KLK Foundation, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny KLK Foundation?

KLK Foundation token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact KLK pricing.

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly affect price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem development drive demand.

Regulatory News: Government policies and compliance updates can cause price volatility.

Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation, and institutional investment trends impact crypto markets generally.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu KLK Foundation?

People want to know KLK Foundation (KLK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.

Cenové predikcie pre KLK Foundation

Cenová predikcia KLK Foundation (KLK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KLK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia KLK Foundation (KLK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena KLK Foundation mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne KLK Foundation v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KLK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na KLK Foundation Cenové predikcie.

O KLK Foundation

KLK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions, making it suitable for everyday use in online and offline purchases. The KLK blockchain uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on staking, where holders can earn additional KLK by participating in network validation. In the broader cryptocurrency ecosystem, KLK is recognized for its focus on usability and accessibility, aiming to make digital payments more convenient and inclusive for users around the world.

Ako nakupovať a investovať KLK Foundation

Ste pripravení začať s KLK Foundation? Nákup KLK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom KLK Foundation. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu KLK Foundation (KLK) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 100.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a KLK Foundation sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť KLK Foundation (KLK)

Čo môžete urobiť s KLK Foundation

Vlastníctvo KLK Foundation vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup KLK Foundation (KLK) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation Zdroj

Pre hlbšie pochopenie KLK Foundation zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna KLK Foundation webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o KLK Foundation

Akú hodnotu bude mať 1 KLK Foundation v roku 2030?
Ak by hodnota KLK Foundation rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do KLK Foundation podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:24 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o KLK Foundation

KLK USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície KLK s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s KLK USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s KLK Foundation (KLK) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem KLK Foundation a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
KLK/USDT
$0.4368
$0.4368$0.4368
-0.89%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.38
$20.38$20.38

+103.80%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006948
$0.00006948$0.00006948

+1,289.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009649
$0.009649$0.009649

+141.22%

Flux

Flux

FLUX

$0.20220
$0.20220$0.20220

+84.94%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010929
$0.000010929$0.000010929

+82.15%

Humanity

Humanity

H

$0.20448
$0.20448$0.20448

+43.77%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

KLK-na-USD kalkulačka

Suma

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.4376 USD