Aktuálna dnešná cena KGEN (KGEN) je $ 0.2744, s 4.17% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KGEN na USD konverzný kurz je $ 0.2744 za KGEN.
KGEN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- KGEN. Počas posledných 24 hodín sa KGENobchodovalo v rozmedzí od $ 0.2537 (low) do $ 0.3181 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa KGEN zmenilo o +0.14% za poslednú hodinu a o +7.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 943.30K.
KGEN (KGEN) informácie o trhu
--
----
$ 943.30K
$ 943.30K$ 943.30K
$ 274.40M
$ 274.40M$ 274.40M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia KGEN je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 943.30K. Počet coinov v obehu KGEN je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 274.40M.
História cien KGEN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.2537
$ 0.2537$ 0.2537
24 hod Low
$ 0.3181
$ 0.3181$ 0.3181
24 hod High
$ 0.2537
$ 0.2537$ 0.2537
$ 0.3181
$ 0.3181$ 0.3181
--
----
--
----
+0.14%
-4.17%
+7.56%
+7.56%
KGEN (KGEN) história cien USD
Sledujte zmeny cien KGEN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.011888
-4.17%
30 dní
$ +0.0227
+9.01%
60 dní
$ +0.0744
+37.20%
90 dní
$ +0.0744
+37.20%
KGEN dnešná zmena ceny
Dnes KGEN zaznamenal zmenu o $ -0.011888 (-4.17%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
KGEN zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0227 (+9.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
KGEN zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KGEN zmenu o $ +0.0744 (+37.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
KGEN zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0744 (+37.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby KGEN (KGEN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby KGEN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny KGEN?
KGEN token prices are influenced by several key factors:
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest and token value.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates influence market perception.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu KGEN?
People want to know KGEN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market movements.
Cenové predikcie pre KGEN
Cenová predikcia KGEN (KGEN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KGEN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia KGEN (KGEN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena KGEN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne KGEN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KGEN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na KGEN Cenové predikcie.
O KGEN
KGEN is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate a variety of functions, including payments, smart contracts, and governance. KGEN employs a consensus mechanism and chain design that is widely recognized and accepted within the crypto community. The asset's issuance model is based on a pre-determined supply, which is a common feature among many digital currencies. KGEN's primary use is within its native ecosystem, where it serves as the primary medium of exchange and is used to incentivize participation and reward contributions. It is important to note that like all cryptocurrencies, KGEN's value and utility are subject to market dynamics and technological advancements.
Ako nakupovať a investovať KGEN
Ste pripravení začať s KGEN? Nákup KGEN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom KGEN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu KGEN (KGEN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a KGEN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s KGEN
Vlastníctvo KGEN vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je KGEN (KGEN)
Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.
KGEN Zdroj
Pre hlbšie pochopenie KGEN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota KGEN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do KGEN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíKGEN?
Dnešná cena KGEN je $ 0.2744. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je KGEN stále dobrou investíciou?
KGEN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do KGEN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s KGEN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo KGEN v hodnote $ 943.30K.
Aká je aktuálna cena KGEN?
Živá cena KGEN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu KGEN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena KGEN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu KGEN?
Cenu KGEN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre KGEN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár KGEN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena KGEN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena KGEN v tomto roku?
Cena KGEN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu KGEN (KGEN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:37:35 (UTC+8)
KGEN (KGEN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.