Keyboard Cat (KEYCAT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Keyboard Cat (KEYCAT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Keyboard Cat (KEYCAT) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://keyboardcat.fun
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973

Keyboard Cat (KEYCAT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Keyboard Cat (KEYCAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 29.21M
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 10.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 29.21M
Historické maximum:
$ 0.01923
Historické minimum:
$ 0.000206991672661933
Aktuálna cena:
$ 0.002921
Keyboard Cat (KEYCAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Keyboard Cat (KEYCAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KEYCAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KEYCAT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KEYCAT tokenomiku, preskúmajte cenu KEYCAT tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.