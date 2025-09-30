KingdomStarter (KDG) tokenomika
KingdomStarter (KDG) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre KingdomStarter (KDG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
KingdomStarter (KDG) informácie
KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.
KingdomStarter (KDG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky KingdomStarter (KDG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet KDG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu KDG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili KDG tokenomiku, preskúmajte cenu KDG tokenu naživo!
Ako kúpiť KDG
Máte záujem pridať KingdomStarter (KDG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KDG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
KingdomStarter (KDG) história cien
Analýza histórie cien KDG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
KDG cenová predikcia
Chcete vedieť, kam KDG asi smeruje? Naša KDG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte KingdomStarter (KDG)
Suma
1 KDG = 0.0002201 USD