Katana Inu (KATA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Katana Inu (KATA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Katana Inu (KATA) informácie

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Oficiálna webová stránka:
https://katanainu.com/
Biela kniha:
https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances

Katana Inu (KATA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Katana Inu (KATA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.23M
Celková ponuka:
$ 50.00B
Počet coinov v obehu:
$ 37.30B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.67M
Historické maximum:
$ 0.0031
Historické minimum:
$ 0.000088507883075663
Aktuálna cena:
$ 0.00011348
Katana Inu (KATA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Katana Inu (KATA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KATA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KATA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KATA tokenomiku, preskúmajte cenu KATA tokenu naživo!

Ako kúpiť KATA

Máte záujem pridať Katana Inu (KATA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KATA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Katana Inu (KATA) história cien

Analýza histórie cien KATA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

KATA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KATA asi smeruje? Naša KATA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.