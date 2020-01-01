KASTA (KASTA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o KASTA (KASTA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

KASTA (KASTA) informácie

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

Oficiálna webová stránka:
https://www.ka.app
Biela kniha:
https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280

KASTA (KASTA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre KASTA (KASTA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.76M
$ 9.76M
Celková ponuka:
$ 1.50B
$ 1.50B
Počet coinov v obehu:
$ 763.56M
$ 763.56M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 19.16M
$ 19.16M
Historické maximum:
$ 1.5025
$ 1.5025
Historické minimum:
$ 0.007854927067586098
$ 0.007854927067586098
Aktuálna cena:
$ 0.012783
$ 0.012783

KASTA (KASTA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky KASTA (KASTA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KASTA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KASTA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KASTA tokenomiku, preskúmajte cenu KASTA tokenu naživo!

Ako kúpiť KASTA

Máte záujem pridať KASTA (KASTA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KASTA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

KASTA (KASTA) história cien

Analýza histórie cien KASTA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

KASTA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KASTA asi smeruje? Naša KASTA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.