BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Karma Coin je 0.001192USD. Trhová kapitalizácia KARMA je --USD. Sledujte aktualizácie cien KARMA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Karma Coin je 0.001192USD. Trhová kapitalizácia KARMA je --USD. Sledujte aktualizácie cien KARMA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o KARMA

KARMA informácie o cene

Čo je KARMA

KARMA biela kniha

KARMA oficiálna webová stránka

KARMA tokenomika

KARMA predpoveď cien

KARMA história

KARMA Sprievodca nákupom

KARMA-na-fiat prevodník mien

KARMA spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Karma Coin Logo

Karma Coin kurz (KARMA)

1 KARMA na USD aktuálnu cenu:

$0.001192
$0.001192$0.001192
+3.11%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:04 (UTC+8)

Dnešná cena Karma Coin

Aktuálna dnešná cena Karma Coin (KARMA) je $ 0.001192, s 3.11% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KARMA na USD konverzný kurz je $ 0.001192 za KARMA.

Karma Coin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- KARMA. Počas posledných 24 hodín sa KARMAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001074 (low) do $ 0.001227 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa KARMA zmenilo o +0.67% za poslednú hodinu a o -23.64% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 344.30.

Karma Coin (KARMA) informácie o trhu

--
----

$ 344.30
$ 344.30$ 344.30

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Karma Coin je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 344.30. Počet coinov v obehu KARMA je --, pričom celková zásoba je 999988284. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.19M.

História cien Karma Coin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001074
$ 0.001074$ 0.001074
24 hod Low
$ 0.001227
$ 0.001227$ 0.001227
24 hod High

$ 0.001074
$ 0.001074$ 0.001074

$ 0.001227
$ 0.001227$ 0.001227

--
----

--
----

+0.67%

+3.11%

-23.64%

-23.64%

Karma Coin (KARMA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Karma Coin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00003595+3.11%
30 dní$ -0.0012-50.17%
60 dní$ -0.000808-40.40%
90 dní$ -0.000808-40.40%
Karma Coin dnešná zmena ceny

Dnes KARMA zaznamenal zmenu o $ +0.00003595 (+3.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Karma Coin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0012 (-50.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Karma Coin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KARMA zmenu o $ -0.000808 (-40.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Karma Coin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000808 (-40.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Karma Coin (KARMA)?

Pozrite si Karma Coinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Karma Coin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Karma Coin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Karma Coin?

Several key factors influence Karma Coin (KARMA) prices:

Market sentiment and investor confidence drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Project development updates, partnerships, and roadmap progress impact long-term value. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance often correlate with KARMA movements. Regulatory news and adoption rates in target markets also influence pricing dynamics.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Karma Coin?

People want to know Karma Coin (KARMA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and monitoring market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and time their transactions effectively in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Karma Coin

Cenová predikcia Karma Coin (KARMA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KARMA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Karma Coin (KARMA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Karma Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Karma Coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KARMA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Karma Coin Cenové predikcie.

O Karma Coin

KARMA is a decentralized digital currency designed to incentivize positive behavior and actions. Built on the EOSIO blockchain, KARMA operates on a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, enabling fast and efficient transactions. The primary purpose of KARMA is to reward users who perform good deeds and share them on the platform, fostering a community that promotes kindness and altruism. The token serves as the reward system within the platform, with users earning KARMA tokens for their positive actions. The supply model of KARMA is inflationary, with a certain percentage of new tokens created each year to sustain the reward system.

Ako nakupovať a investovať Karma Coin

Ste pripravení začať s Karma Coin? Nákup KARMA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Karma Coin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Karma Coin (KARMA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Karma Coin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Karma Coin (KARMA)

Čo môžete urobiť s Karma Coin

Vlastníctvo Karma Coin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Karma Coin (KARMA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Karma Coin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Karma Coin webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Karma Coin

Akú hodnotu bude mať 1 Karma Coin v roku 2030?
Ak by hodnota Karma Coin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Karma Coin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:04 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Karma Coin

KARMA USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície KARMA s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s KARMA USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Karma Coin (KARMA) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Karma Coin a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
KARMA/USDT
$0.001192
$0.001192$0.001192
+3.11%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.27
$20.27$20.27

+102.70%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006980
$0.00006980$0.00006980

+1,296.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009647
$0.009647$0.009647

+141.17%

Flux

Flux

FLUX

$0.20236
$0.20236$0.20236

+85.09%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010951
$0.000010951$0.000010951

+82.51%

Humanity

Humanity

H

$0.20480
$0.20480$0.20480

+44.00%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

KARMA-na-USD kalkulačka

Suma

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001192 USD