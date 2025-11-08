Aktuálna dnešná cena Karma Coin je 0.001192USD. Trhová kapitalizácia KARMA je --USD. Sledujte aktualizácie cien KARMA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Karma Coin je 0.001192USD. Trhová kapitalizácia KARMA je --USD. Sledujte aktualizácie cien KARMA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Karma Coin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- KARMA. Počas posledných 24 hodín sa KARMAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001074 (low) do $ 0.001227 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa KARMA zmenilo o +0.67% za poslednú hodinu a o -23.64% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 344.30.
Karma Coin (KARMA) informácie o trhu
$ 344.30
$ 1.19M
999,988,284
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Karma Coin je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 344.30. Počet coinov v obehu KARMA je --, pričom celková zásoba je 999988284. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.19M.
História cien Karma Coin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001074
24 hod Low
$ 0.001227
24 hod High
$ 0.001074
$ 0.001227
--
--
+0.67%
+3.11%
-23.64%
-23.64%
Karma Coin (KARMA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Karma Coin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00003595
+3.11%
30 dní
$ -0.0012
-50.17%
60 dní
$ -0.000808
-40.40%
90 dní
$ -0.000808
-40.40%
Karma Coin dnešná zmena ceny
Dnes KARMA zaznamenal zmenu o $ +0.00003595 (+3.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Karma Coin zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0012 (-50.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Karma Coin zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KARMA zmenu o $ -0.000808 (-40.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Karma Coin zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000808 (-40.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Karma Coin (KARMA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Karma Coin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Karma Coin?
Several key factors influence Karma Coin (KARMA) prices:
Market sentiment and investor confidence drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Project development updates, partnerships, and roadmap progress impact long-term value. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance often correlate with KARMA movements. Regulatory news and adoption rates in target markets also influence pricing dynamics.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Karma Coin?
People want to know Karma Coin (KARMA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and monitoring market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and time their transactions effectively in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Karma Coin
Cenová predikcia Karma Coin (KARMA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KARMA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Karma Coin (KARMA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Karma Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Karma Coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KARMA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Karma Coin Cenové predikcie.
O Karma Coin
KARMA is a decentralized digital currency designed to incentivize positive behavior and actions. Built on the EOSIO blockchain, KARMA operates on a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, enabling fast and efficient transactions. The primary purpose of KARMA is to reward users who perform good deeds and share them on the platform, fostering a community that promotes kindness and altruism. The token serves as the reward system within the platform, with users earning KARMA tokens for their positive actions. The supply model of KARMA is inflationary, with a certain percentage of new tokens created each year to sustain the reward system.
Ako nakupovať a investovať Karma Coin
Ste pripravení začať s Karma Coin? Nákup KARMA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Karma Coin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Karma Coin
Vlastníctvo Karma Coin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Karma Coin (KARMA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Karma Coin (KARMA)
A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.
Karma Coin Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Karma Coin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Karma Coin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Karma Coin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíKarma Coin?
Dnešná cena Karma Coin je $ 0.001192. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Karma Coin stále dobrou investíciou?
Karma Coin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do KARMA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Karma Coin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Karma Coin v hodnote $ 344.30.
Aká je aktuálna cena Karma Coin?
Živá cena KARMA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Karma Coin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena KARMA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Karma Coin?
Cenu KARMA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,268.32
+2.44%
ETH
3,447.37
+4.54%
SOL
164.02
+5.54%
COAI
1.18
+7.98%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre KARMA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár KARMA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Karma Coin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Karma Coin v tomto roku?
Cena Karma Coin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Karma Coin (KARMA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:45:04 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.