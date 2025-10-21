KaratDAO (KARAT) tokenomika
KaratDAO (KARAT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre KaratDAO (KARAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
KaratDAO (KARAT) informácie
Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.
KaratDAO (KARAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky KaratDAO (KARAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet KARAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu KARAT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili KARAT tokenomiku, preskúmajte cenu KARAT tokenu naživo!
Ako kúpiť KARAT
Máte záujem pridať KaratDAO (KARAT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KARAT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
KaratDAO (KARAT) história cien
Analýza histórie cien KARAT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
KARAT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam KARAT asi smeruje? Naša KARAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
